К казахстанской столице в эти дни было приковано пристальное внимание мирового сообщества и СМИ: прошедший здесь 17 июня саммит «Центральная Азия – Китай» без преувеличения можно назвать одним из самых важных и знаковых политических событий глобального масштаба.

фото: пресс-служба Акорды

Такая оценка вполне закономерна, ведь в Астане за одним столом собрались лидеры стран Центрально-Азиатского региона, который в последнее десятилетие уверенно развивается и набирает силу, и Китайской Народной Республики, одной из крупнейших держав и сильнейших экономик мира. Решения и заявления, сделанные на таком уровне, безусловно, имеют значение для всего мира. И здесь очень важно то, что ключевой месседж Астанинского саммита формата «ЦА – КНР» – это укреп­ление добрососедства, дружбы и сотрудничества.

КНР и пять стран Центральной Азии во вторник подтвердили твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также принципов суверенного равенства и нерушимости границ. Об этом говорится в Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанном Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

...Все стороны подчеркнули, что не станут применять силу или угрожать ее применением и будут разрешать споры мирным путем. Государства обязались поддерживать пути и модели развития друг друга, выбранные в соответствии с национальными условиями, и поддерживать позиции друг друга по вопросам, представляющим коренные интересы. Стороны не должны вступать в какие-либо союзы или группы, направленные против других сторон, и не должны поддерживать какие-либо действия, враждебные другим сторонам, говорится в договоре.

...Китай и страны Центральной Азии договорились твердо придерживаться принципов мультилатерализма, общепризнанных норм международного права и базовых норм международных отношений.

Шесть стран – Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – закрепили эти обязательства в Астанинской декларации, выпущенной по итогам 2-го саммита «Китай – Центральная Азия».

Стороны подтвердили свою твердую приверженность целям и принципам Устава ООН, а также уважению независимости, равенства, суверенитета и территориальной целостности всех стран. Договорились содействовать формированию более справедливого международного порядка через построение равноправного и упорядоченного многополярного мира и продвижение инклюзивной экономической глобализации, приносящей пользу всем.

Китай и страны Центральной Азии пообещали защищать ключевую роль Организации Объединенных Наций в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития, отстаивать общечеловеческие ценности, такие как мир, развитие, честность, справедливость, демократия и свобода, противостоять политизации вопроса прав человека.

Президент Китая Си Цзиньпин посетил Казахстан для участия во втором саммите «Китай – Центральная Азия» – важном дипломатическом мероприятии, направленном на углубление экономических и стратегических связей Пекина с регионом. Саммит отражает растущую роль Китая как одного из ключевых внешних игроков в Центральной Азии – регионе, который долгое время находился в сфере влияния России и который теперь все активнее взаимодействует также с Западом.

Пекин стремится закрепить за собой статус главного экономического партнера: через инфраструктурные инвестиции, торговые инициативы и проекты в рамках «Пояса и пути» Китай предлагает странам региона ресурсы и развитие в обмен на политическую и стратегическую лояльность.

В понедельник Председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие высокопоставленные официальные лица. Этот саммит является продолжением первого саммита «Китай – Центральная Азия», который состоялся в мае 2023 года в китайском городе Сиань.

Зао Лун, старший научный сотрудник Шанхайского института международных исследований (SIIS), в комментарии Al Jazeera отметил, что для стран Центральной Азии партнерство с Китаем означает глубокое, многоплановое сотрудничество, основанное на стратегических и прагматических интересах.

«Сближение с Китаем помогает государствам Центральной Азии укреплять региональную стабильность, двигаться к экономической модернизации и диверсифицировать внешнеполитические связи», – пояснил он. По его словам, если у региона есть богатые энергетические ресурсы, то Китай предлагает взамен огромные рынки, передовые технологии и инфраструктурную экспертизу.

В пятницу представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что создание формата «Китай – Центральная Азия» было единогласным решением всех шести стран и «отражает общее стремление к поддержанию стабильности и достижению высококачественного развития».

С момента первого саммита в мае 2023 года, подчеркнул Линь, отношения Китая со странами региона «вошли в новую эру, дав мощный импульс региональному развитию и принося ощутимые результаты народам всех шести стран».

Reuters (Великобритания)

На региональном саммите «Центральная Азия – Китай», состоявшемся во вторник в столице Казахстана Астане, Председатель КНР Си Цзиньпин, отметив важную веху, подписал договор о «вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На этой неделе прошел второй саммит подобного рода, вслед за торжественным первым саммитом, состоявшимся на северо-западе Китая в 2023 году. Оба события совпали по времени с заседаниями лидеров G7.

«В настоящее время мир переживает ускоряющиеся изменения, невиданные за столетие, вступая в новый период турбулентности и трансформации», – цитирует агентство Синьхуа выступление Си на саммите.

«Китай готов работать со странами Центральной Азии над защитой международной справедливости, противодействием гегемонизму и политике силы», – заявил Си.

Он также пообещал предоставить в этом году странам Центральной Азии безвозмездную помощь в размере 1,5 млрд юаней (208,86 млн долларов) для поддержки проектов, связанных с улучшением условий жизни и развитием, и призвал к расширению сотрудничества в таких сферах, как торговля, полезные ископаемые и сельское хозяйство.

...Китай и страны Центральной Азии выразили готовность улучшать автомобильное и железнодорожное сообщение, а также планируют расширять количество прямых авиарейсов в Китай и из Китая, – говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР, опубликованном в среду.

Китай также намерен рассмотреть возможность упрощения визовых процедур для граждан пяти центральноазиатских стран, а все стороны договорились изучить целесообразность открытия консульских учреждений, добавили в МИД.

TRT Global (Турция)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Центральная Азия превращается в важнейший логистический узел между Китаем и Европой. Он выступил на втором саммите «Центральная Азия – Китай», прошедшем в Астане. По словам Токаева, только в 2024 году через регион прошли более 211 тыс. контейнеров из Китая. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Казахстан обслуживает 85% всех наземных грузоперевозок из Китая в Европу.

Токаев подчеркнул, что обеспечение надежных и безопасных транспортных коридоров – стратегический приоритет для стран региона. Казахстан предлагает совместно с Китаем построить грузовой терминал в порту Курык на Каспийском море. Также продолжается модернизация портов, развитие судостроения и цифровизация логистики.

Президент напомнил, что Казахстан – первое звено инициативы «Один пояс, один путь» и поддерживает сопряжение проекта с маршрутами Западный Китай – Западная Европа, Транскаспийским транспортным коридором и направлением Север – Юг.

Говоря об энергетике, Токаев отметил, что Центральная Азия обладает 20% мировых запасов урана, более 17% нефти, 7% природного газа и значительными ресурсами редкоземельных металлов. Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в области ядерной энергетики и уже готовится к подписанию соглашения.