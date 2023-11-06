ЦАХАЛ наносит массированные удары по Газе

ВВС Армии обороны Израиля наносят массированные удары по городу Газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносят массированные удары по городу Газа, пишет газета Haaretz.

"ВВС ЦАХАЛ наносят массированные удары по городу Газа", — говорится в публикации.

В воскресенье вечером пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции, фактически разделив анклав на северную и южную части.