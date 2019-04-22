​Цех как диалоговая площадка

Диалоговой площадкой общения между депутатами Шымкентского городского маслихата, рабочими и инженерно-техническими сотрудниками стал цех ТОО «Әлем БТ», расположенного на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік». Впрочем, к ним присоединились рабочие ТОО «Бал Текстиль», ТОО «AZALA Cotton», ТОО «LUX SHOES», ТОО «АГФ», ТОО «Назар Текстиль». В общей сложности собралось более сотни человек.

Пообщаться с сотрудниками ряда промышленных предприя­тий приехали депутаты Шымкентского городского маслихата. Разговор шел о предстоящих внеочередных выборах Президента Казахстана, которые назначены на 9 июня текущего года.

Все депутаты городского мас­лихата, принявшие участие в диалоге, представляют партию «Nur Otan», и им небезразлично будущее нашей страны. Нуркоз Жанабаев свое выступление сосредоточил на теме сохранения преемственности и стабильнос­ти во внутренней и внешней политике Казахстана. Гарантом такого процесса может стать демократическое избрание следующего Президента.

Депутат городского маслихата Рамазан Бектурганов рассказал о влиянии выборов на успешную реализацию социально-экономических задач и государственных программ, которые реализуются в нашей стране. В том числе тех, благодаря которым предприниматели смогли открыть предприятия в СЭЗ «Оңтүстік» и обеспечить участников встречи стабильной и хорошо оплачиваемой работой.

Депутат маслихата Шымкента Тореайым Султанова напомнила аудитории, что Президент Касым-Жомарт Токаев гарантировал проведение справедливых и открытых выборов. Поэтому важно активное участие в электоральной кампании всех граж­дан, ведь настоящий лидер рождается только при поддерж­ке всего народа. Тореайым Султанкызы назвала предстоящие выборы Президента Республики Казахстан судьбоносными, обеспечивающими общественно-политическое согласие в стране и стабильность.

Председатель правления СЭЗ «Оңтүстік» Сунгат Абдуллаев считает, что внеочередные выборы сыграют важную роль в социальном, экономическом и политическом развитии Казахстана. Он призвал всех участников встречи прийти на избирательные участки, чтобы отдать голос за своего кандидата.