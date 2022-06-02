Целое село в ЗКО закрыли на карантин после нападения бешеной волчицы

В Западно-Казахстанской области целое село закрыли на карантин после атаки волчицы. Выяснилось, что у зверя было бешенство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Напомним, хищница покусала четверых жителей Шоктыбая, в том числе ребенка. До этого она бросалась на собак и скот. Животное застрелили, а голову отправили на экспертизу. Уничтожили и раненных псов.

Что касается пострадавших сельчан, они продолжают получать прививку от бешенства. Теперь к медикам направили еще 8 контактных с ними.

Подлежат вакцинации и все животные в селе. Из Уральска уже выехали ветеринары. Они также проведут дезинфекцию населённого пункта.

Мясо и скот вывозить из Шоктыбая запрещено, подчеркнул телеканал.

"В связи с регистрацией очага особо опасного заболевания в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства направлен запрос по предоставлению вакцины против бешенства для вакцинации 3204 голов животных, зарегистрированных в сельском округе, а также запрошен препарат для дезинфекции", - сообщил руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Балдай Сапаргали.

ся только при наличии гиперссылки на astanatv.kz.