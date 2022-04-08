В пристоличных регионах Акмолинской области, с начала активного таяния снега откачано 600 тысяч кубометров воды, что соизмеримо с Айдабульским водохранилищем. Об этом сообщили в Акмолинском медиацентре, передает Kazpravda.kz.

"Благодаря оперативным действиям спасателей, местных исполнительных органов и военных, ни одного жилого дома не подтоплено в Акмолинской области", – отметила пресс-секретарь ДЧС региона Динара Есенбаева.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев проинформировал, что сейчас в регионе проходит активная фаза паводка. В области проводятся работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

В пристоличном регионе паводковая ситуация стабильна, откачано 600 тысяч кубометров воды, уложено более 7 000 мешкотар с

инертными материалами, добавили в пресс-службе.