Цена на арабику упала до минимума

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото А.Аманжолова. Вьетнам. Кофейная плантация

По данным Trading Economics, фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в понедельник опускались до $1,52 за фунт. На данный момент собрано уже 74,9% урожая кофе по сравнению с 71,7% на ту же дату прошлого года.

Согласно прогнозу Минсельхоза США, к 2024 году производство кофе в мире увеличится на 2,5% - до 174,3 млн мешков.