Цена на золото обновила рекорд

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Стоимость золота впервые преодолела отметку в $2 550 за тройскую унцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 13:14 по времени Астаны цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex растет на 14,95 доллара, или на 0,59%, до 2 556,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,4%, до 29,715 доллара за унцию.

По мнению аналитиков, золото в последнее время дорожало на фоне текущей напряженной ситуации в мире и расценивается как актив-убежище.

Кроме того, существовали опасения рецессии в США, и в свете этого — ожидания смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Это, в свою очередь, также позитивный фактор для золота как альтернативы низкорисковым долларовым активам, в том числе американским гособлигациям.

Эти бумаги представляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому котировки золота и доходность гособлигаций США, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

По данным CME Group, три четверти аналитиков ждут снижения учетной ставки в США в сентябре до 5-5,25% с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых, остальные ждут еще более резкого шага — до 4,75-5%.