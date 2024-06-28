Цена золота: как и почему гибнут люди в Бестобе

Хищение золота на шахте поселка Бестобе уже давно в порядке вещей. Между тем, проблема, на которую много лет закрывают глаза как представители власти, так и местные жители, уже давно вышла за рамки материальных потерь. Ежегодно на этой самой шахте находят человеческие трупы. Как и почему люди продолжают идти на риск ради наживы, и всегда ли гибель «черных» старателей связана с обычной беспечностью

Золото в недрах Бестобе не дает покоя нелегальным старателям долгие годы. Люди продолжают лезть под землю, не беспокоясь ни о наказании за незаконное проникновение в шахту, ни о рисках для здоровья и жизни. А ведь каждый спуск – игра в русскую рулетку, которая может обернуться билетом в один конец. Однако, по мнению теневиков, промышляющих добычей золотосодержащей руды с рудника, игра эта определенно стоит свеч. Грамм золота на черном рынке, судя по прошлогодним данным, стоил от 20 до 25 тысяч тенге. Учитывая, что подземная «вахта» каждого нелегала может длиться до полугода, масштабы «улова» предположить нетрудно. Стоит отметить, что набеги «черных» старателей не прекратились даже с приостановлением работы шахты, нижние горизонты которой несколько лет были затоплены грунтовыми водами. Нелегалы упорно игнорировали призывы покинуть объект, и продолжали заниматься незаконным промыслом. Некоторые из них поплатились за это жизнью. Так, в 2022 году здесь нашли четыре трупа, столько же в 2023-м. В этом году погиб еще один незаконный золотодобытчик. В числе погибших есть иностранцы.

К примеру, в январе прошлого года на 475 горизонте неработающей шахты "Центральная", расположенной в руднике поселка Бестобе, обнаружено тело 41-летнего гражданина Узбекистана. По информации Департамента полиции Акмолинской области, на страшную находку наткнулись двое «черных» старателей. В качестве предварительной причины смерти была названа травма головы.

Спустя несколько дней из ходового отделения ствола "Центральная" вызволили жителя Бестобе, который пытался вынести на поверхность мешки с двумя трупами. Очевидец рассказал, что «сватов» (так друг друга называют незаконные старатели) придавило горной породой на 520-м горизонте шахты. Одному из них, местному жителю, было 36 лет. Другому, жителю города Есиль – 35.

Жертвой еще одного несчастного случая на том же 520 горизонте шахты в прошлом году стал 30-летний мужчина. Как выяснилось он получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате обвала руды. Его подняли на поверхность трое других старателей.

В этом году, по информации полиции Бестобе, на территории шахты нашли еще одно тело. В службе безопасности ТОО «Казахалтын», владеющей рудником, сообщили, что погибший – гражданин Украины. Причина смерти не уточняется.

Как отмечают в компании, нередко случалось, что «черные» старатели оставляли тела своих умерших напарников в спальных мешках рядом со «стволом» шахты, чтобы работники рудника подняли их на поверхность.

«Сами же звонят наверх и говорят: «Тут погибший, забирайте», и уходят. Не исключено, что в шахте еще есть трупы, мы не можем точно знать – никто не ведет учет. Может быть, кто-то застрял – есть такие ранее отработанные блоки, куда просто физически нельзя пробраться, и достать их. В любом случае, люди должны понимать, что шахта – это опасный производственный объект, куда посторонним вход запрещен. Ситуацию усугубляет и то, что нелегальные старатели проводят под землей несанкционированные взрывы. Большой вопрос, где они берут взрывчатку, и где гарантия, что они не воспользуются ею где-то еще, кроме шахты», - отмечает начальник рудника Бестобе Канат Аманов.

Есть мнение, что гибель людей в шахте может быть следствием не только несчастных случаев. Напомним, ранее в Сети появился видеоролик с обращением анонима, который утверждал, что смерть старателей может быть связана с криминалом.

«Трупы у нас периодически находят в шахтах, которые по-тихому изымают. Официальная версия – якобы их придавило или затопило, неофициальная – банальное убийство в дележке за территорию», - озвучил догадки мужчина.

Однако в местной полиции эту версию опровергли.

«Криминала тут нет, в основном гибнут из-за элементарного обвала породы, несоблюдения правил техники безопасности, так как у многих нет опыта, навыков. Хотя все они понимают, что риски велики, но все равно проверяют судьбу», - прокомментировал начальник полиции Бестобе Нурбек Султангазиев.

Аким поселка Сырым Кабай – бывший шахтер. Начинал в 2006 году с позиции простого горнорабочего, дослужился до начальника шахты. Говорит, что среди «черных» старателей были и его бывшие коллеги. Двое из них погибли в 2021 году.

«Многие занимаются незаконным промыслом на шахте, но не все оттуда возвращаются живыми и здоровыми. Как минимум – теряют свое здоровье, как максимум – жизнь. Я сам сталкивался с такими случаями, когда несколько лет похоронил двух коллег, которые были у меня в подчинении в мою бытность шахтером. К сожалению, люди не всегда задумываются об опасности, предпочитая думать о том, сколько денег им принесет такая деятельность. Между тем, смерть каждого человека – серьезная потеря, тем более, что в основном среди нелегальных старателей – молодые люди», - отметил аким.

Правда решение, которое могло бы искоренить проблему окончательно, назвать затруднился. Как правило, большинство старателей, попавшихся на хищении, несут наказание в виде адмареста или штрафа (статья 506 КоАП РК «Незаконное проникновение на охраняемые объекты»). Все потому, что сдаются они, не имея при себе ни грамма драгметалла, так как с «добычей» им светит уголовная статья. Выбираясь на поверхность, ворованное стараются перепрятать.

С начала года в поселке поймали свыше 400 нелегалов и эта цифра почти вдвое выше показателя за весь прошлый год. Сами жители к «черному» старательству относятся снисходительно – привыкли. Вот только к трупам, которые то и дело находят на шахте, привыкнуть невозможно.

«Так или иначе в поселке через одну семью кто-то да связан с нелегальным старательством, у кого-то родственник этим промышляет, у кого-то сосед, у кого-то сын. Каждый думает, что их-то трагедия обойдет стороной, но все это большая лотерея. Конечно, это страшно, на что только люди не идут ради легких денег», - сетует пенсионерка Нина К.

«Часто слышу – у этого брат спустился (в шахту – прим. ред.), у этого – сват. Бывает, на похороны потом ходим к этим людям. Это не может не печалить, молодые ведь в основном уходят. А ведь можно при желании и честным трудом заработать, разве стоят эти деньги с украденного золота жизни?», - вопрошает местная жительница Айгуль Б.

Как бы там ни было, пока наверху не обратят внимания на тревожную ситуацию в Бестобе, который находится всего в трех часах от столицы, рано или поздно последствия «черного» старательства могут достичь гораздо более серьезных масштабов.