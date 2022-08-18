Ценам разогнаться не дадут

В Кызылординской области продолжается работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

О результатах ценовой стабилизации на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

– На сегодня индекс роста цен на социально значимые товары составляет 100,2%, – сообщил он. – За истекшую неделю выросли цены на три вида продуктов. В частности, на хлеб – на 0,6%, лук – на 3,7% и сахар – на 3,6%. В соответствии с этим стабилизационным фондом региона принимается ряд мер.

Так, на основе оборотной схемы заключено 20 договоров, предпринимателям фактически выданы займы на пополнение товарами торговых рядов.

– В свою очередь получатели денег обеспечат потребителям 9 585 тонн продовольствия по фиксированной цене, – отметил Талгат Дуйсебаев. – Кроме того, для снижения цен на хлеб через Продкорпорацию выделено 14 316,5 тонны зерна. Предполагается, этого хватит до семи месяцев. А через сахарный завод «Коксу» и опять же Прод­корпорацию в Кызылординскую область поставлено 1 360 тонн сахара. До конца года ожидается завоз еще 3 155 тонн.

О работе стабилизационного фонда региона представителей СМИ проинформировал председатель правления АО «СПК «Байконур» (оператор стабфонда. – Прим. авт.) Самат Ерниязов.

– Сегодня стабилизационный фонд имеет 627,8 тонны продовольствия, – сказал он. – Есть 57,5 тонны муки, 104,5 тонны гречневой крупы, 20,9 тонны риса, 82,5 тонны сахара, 362,2 тонны рас­тительного масла и другие прод­товары.

Всего в социальных магазинах области продается 19 наименований различных продовольственных товаров по фиксированным ценам из стабфонда.

Ежедневно по продуктам из стабфонда осуществляется ценовой контроль в социальных магазинах и торговых домах. Кроме того, еженедельно проводятся ярмарки, где по выгодным для населения ценам продаются продукты питания.

С начала года в госорганы от кызылординцев поступили жалобы в отношении 32 объектов торговли, необоснованно завышающих цены. В результате проведенной проверки в 13 торговых центрах выявлены нарушения, наложены административные взыскания.

– Чтобы не допустить необоснованный рост цен на продовольственные товары, проводятся внеплановые проверки объектов торговли, – рассказал заместитель главы областного управления предпринимательства и промышленности Фердоуси Кожабергенов. – В случае выявления фактов будут приняты соответствующие меры. Учитывая, что жители в большинст­ве случаев обращаются к услугам придомовых магазинов и мини-маркетов, хочу сказать: в первую очередь именно эти торговые точки находятся под строгим контролем.