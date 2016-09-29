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Ценность опыта Сингапура
На встрече были подробно обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики.

Глава государства подчеркнул ценность опыта Сингапура в инновационной, технологической и финансовой сферах.

– В течение 25 лет нашей независимости мы поддерживаем тесные отношения с Сингапуром и всегда рассматривали вашу страну в качестве своеобразного ориентира. Несмотря на то, что Сингапур является городом-государством, он стал примером эффективной модели развития для многих стран мира. Наши пути построения государственности во многом схожи. В связи с этим при разработке и реализации различных программ и стратегий мы с особым вниманием изучаем опыт вашей страны, – сказал Президент.

В свою очередь Го Чок Тонг поблагодарил Нурсултана Назарбаева­ за приглашение посетить Казахстан и оказанный теплый прием.

– Я впервые нахожусь в Вашей стране и впечатлен динамикой ее развития. Очень рад, что между нашими государствами сложились крепкие партнерские связи. В настоящее время определены все ключевые направления сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром, – сказал Го Чок Тонг.

В завершение Нурсултан Назарбаев­ и Го Чок Тонг выразили уверенность в дальнейшем укреплении двухсторонних отношений между двумя странами, сообщила пресс-служба Президента.

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