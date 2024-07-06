Ценности мирного развития

Необходимо отметить тот факт, что текст Астанинской декларации прямо призывает мировое сообщество присоединиться к этой инициативе, поддержав тем самым стремление ШОС к обеспечению международной безопасности.

В сегодняшних условиях, когда с пугающей частотой разгораются военные конфликты и всевозможные кризисы, ценность мирного развития и диалога существенно повышается. Для Казахстана очень важно способствовать процессу мирного развития стран – участниц ШОС и создавать все необходимые условия для стабильного взаимодействия между ними.

Документы, принятые в ходе саммита, – это не просто заявления. ШОС успешно работает уже более 20 лет. Однако даже между членами организации порой случаются конфликты. Но несмотря на это, руководители стран-участниц регулярно садятся за один стол, жмут друг другу руки и тем самым демонстрируют свою приверженность диалогу.

Когда мы открыто обсуждаем острые вопросы международной безопасности, это поз­воляет предупреждать новые конфликты. Для этого ШОС и создавалась.

Работа организации, направленная на обеспечение всеобщего мира, ведется успешно, что делает ШОС все более и более популярной. С ней хотят сотрудничать самые разные страны, как, например, являющиеся членами НАТО Северная Македония и Турция. Внеблоковый характер ШОС, ее направленность на созидание, миротворчество и стабилизацию ситуации в мире – самые привлекательные черты организации.