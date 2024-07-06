Ценности мирного развития
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Алия Мусабекова, главный эксперт отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК
Важным событием саммита ШОС стало принятие предложенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которая закрепляет намерения организации в области укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построения нового демократического, справедливого политического и экономического международного порядка.