Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление культурно-гуманитарных связей продолжает оставаться золотым мостом в двусторонних отношениях.

«Наши почетные гости во главе с уважаемым господином Масудом Пезешкианом привезли с собой копии ряда древних рукописей, хранящихся в архивах Ирана. В них содержатся ценные материалы, касающиеся истории и культуры Казахстана XVIII века. Эти важные документы, несомненно, позволят нашим ученым более подробно изучить международные отношения Казахского ханства того периода. Я поручил министру культуры и информации Казахстана при содействии профильных учреждений Ирана организовать в нашей стране выставку древних рукописей. Мы также договорились с иранской стороной построить в нашей стране историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби», – заявил Президент Казахстана на брифинге после переговоров с Президентом Ирана.