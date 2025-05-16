Представитель спасательной службы графства Оксфордшир сообщил, что в борьбе с огнем принимают участие десять пожарных бригад, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Центр исторического автомобилестроения горит в английском графстве Оксфордшир, слышны взрывы, сообщает газета Mirror со ссылкой на местные власти.

По словам члена местного совета Сэма Холланда, очаг возгорания находится в расположенном на территории бывшей авиабазы комплексе Bicester Motion, где разместились более 50 специализированных предприятий, занимающихся реставрацией классических автомобилей.

Над районом пожара поднимаются густые клубы дыма, которые видно за несколько километров. Местных жителей призывают закрыть окна и не выходить на улицу.