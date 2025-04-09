собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

С торжественной церемонии закладки символической капсулы началось строительство многопрофильного центра, который объединит три хаба – IT, креативный и хаб общественных инициатив.

фото пресс-службы горакимата

Здесь горожанам будут доступны площадки креативной индустрии, проведения форумов, мастерская художников, выставочное пространство, амфитеатр, коворкинг-центр, офис­ные помещения, трансформирующаяся сцена для модных показов, бизнес-инкубатор, студии фото- и видеосъемки, звукозаписи, конференц-зал и многое другое.

Отдельное внимание предполагается уделить развитию навыков будущего. В частности, в центре будет организовано обучение IT-моделированию, начнут действовать курсы робототехники. Здесь обучат игре на домбре, в шахматы. Намечено организовать кружки плавания, большого тенниса, футбола, борьбы, художественной гимнастики. Предусмотрены также тренажерный зал и танцевальные классы.

По заказу фонда «Саби» разработан дизайн-проект­ нового Дворца культуры, который сочетает в себе современные и исторические элементы культового для города здания. Его построили на стыке

1970–1980-х годов в одноименном сквере, объединяю­щем несколько жилых микрорайонов. Добротное строение оказалось в какой-то момент без хозяина, и его в буквальном смысле слова разграбили.

К Дворцу культуры примыкали оригинальные фонтаны, отделанные мозаикой. Аллеи и клумбы превращали уголок в настоящий оазис. Окрест располагались многоэтажки, где жили сотрудники фосфорного завода, которому, собственно, и принадлежал дворец.

В позапрошлом году объект перешел в коммунальную собственность. Эксперты, изучив состояние здания, пришли к выводу о необходимости его сноса. Встал вопрос о том, что будет на его месте. Решение принято верное.

– Шымкент имеет богатую историю, – отметил аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков на торжественной церемонии, давшей старт строительству. – Город активно развивается, улучшается инфраструктура, повышается качество жизни. Строительство этого объекта является важной инвестицией в будущее. Обновленный Дворец культуры не только восстановит свою былую славу, но и станет творческим центром мегаполиса.