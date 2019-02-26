​Центр притяжения

Одновременно получить услуги в многофункциональном молодежном ресурсном центре смогут сразу порядка 400 юношей и девушек. Для них организованы центр обслуживания молодежи, мобильная группа, школа робототехники, различные молодежные организации, медиастудия, кабинет психологической терапии. А также IT-центр Тurkestan hub, он представляет собой открытую площадку для молодых специалистов и инвесторов в сфере инновационных технологий.

Вместе с хабом открылся ІТ-парк для молодых программистов. В специальных лабораториях подростков, юношей и девушек будут обучать цифровым технологиям и продвигать отечественные IT-проекты. Молодой человек может прийти сюда со своими идеями и стартапами и получить поддержку. В школе могут обучаться с 14 лет. Слушатели будут изучать моделирование, программирование, пользование мобильными приложениями, принципы разработки сайтов, возможности монетизации контентов, а также привлекать инвесторов для реализации собственных проектов.

В молодежном ресурсном центре можно записаться в строительный отряд, стать членом Клуба добровольцев или клуба «Жас сарбаз», получить юридическую консультацию. К услугам молодых людей – электронная библиотека, языковая школа, зал заседаний. Кроме этого, в здании расположена relax-зона. Поддерживать хорошую физическую форму помогут спортивные площадки – футбольная, волейбольная, баскетбольная и теннисная.

Открытие первого многофункцио­нального молодежного ресурсного центра стало частью программы проведения регионального молодежного форума «Новый Туркестан – площадка новых возможностей». В его работе приняли участие вице-министр общественного развития Жулдыз Омарбекова, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, первый замес­титель председателя областного филиала партии «Нұр Отан» Нурмахан Жолдасов, депутаты маслихата, общественные деятели, рабочая и учащаяся молодежь региона. Почти две сотни делегатов съехались со всех уголков Туркестанской области, чтобы рассказать о существующих молодежных проблемах и предложить свои пути их решения.

– На форуме «Ровесники независимости» в Астане Глава государства дал конкретные поручения по поддержке молодежи, – сказал аким области Жансеит Туймебаев. – В нашей области такая работа уже началась. В нынешнем году в рамках проекта обеспечения молодых жильем 260 молодых семей получат квартиры. Этот вопрос наиболее актуален. Мы также выяснили, что ежегодно в вузы и ссузы области не могут поступить 4 тысячи выпускников школ. Немало среди них детей из многодетных семей. Поэтому мы поддержали проект по открытию мобильных учебных центров, в рамках которого обучим востребованным специальностям 4 тысячи детей.

Еще одним направлением по трудоустройству молодежи станет развитие туризма. Курсы гидов прошли 100 человек, они будут устроены на работу, в помощь им откроется Ассоциация молодых туристов. По поручению Президента к строительству объектов в Туркестане привлечены 3 000 молодых людей, 1 300 обеспечены работой в рамках программы «Жасыл ел». Молодым предпринимателям выдаются кредиты в размере 2 млн тенге под 4% годовых. Для оказания помощи 5 500 молодым людям в рамках реализации программы «Молодежная практика» выделено 2 млрд тенге.

С трибуны форума молодая предпринимательница Акерке Алипова рассказала о собственной столовой национальной кухни и напитков и поделилась секретами ведения бизнеса. В планах девушки – расширение производства. А чемпион Азиатских игр Дидар Хамза говорил о необходимости открытия в Туркестане современного спортивного комплекса.

В Туркестанской области проживают свыше 500 тыс. молодых людей, что составляет 25,2% от всего населения региона. Порядка 86 тыс. из них проживают в городах, больше 414 тыс. – в сельской местности. Во всех городах и районных центрах области работают молодежные ресурс­ные центры, 4 филиала республиканских молодежных организаций и молодежные крылья этнокультурных объединений, ставшие площадкой для реализации идей и начинаний подрастающего поколения.