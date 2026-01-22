Как сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, казахстан­ская делегация приняла участие в мероприятиях международной выставки «Зеленая неделя». В этом году Казахстан был представлен на ней национальным стендом с участием 20 отечественных компаний.

Экспозиция продемонстрировала широкий ассортимент конкурентоспособной и экспортно ориентированной продукции отечественного АПК, а также потенциал республики в сфере переработки и внедрения современных агротехнологий. Участие в выставке стало важным шагом для установления деловых контактов и развития долгосрочного партнерства.

Заметными событиями форума стали заседание круглого стола на тему «Kazakhstan – Germany Agro & Water Nexus: содействие устойчивому росту через развитие сельского хозяйства и управление водными ресурсами», а также панельные дискуссии, посвященные инвестициям в агропромышленный и пищевой сектор, вопросам цифровизации и применению искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.

Участники мероприятия отметили значительный потенциал Казахстана для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Респуб­лика подтвердила заинтересованность в привлечении германских инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции, устойчивое земледелие и развитие цепочек добавленной стоимости.

На встрече представителей стран ЦА и ФРГ были рассмотрены воп­росы создания регионального Центра устойчивого земледелия. Такую инициативу в сентябре 2023 года озвучил Президент Казах­стана в рамках официального визита в Германию.

Проект концепции регионального Цент­ра устойчивого земледелия разработан НАНОЦ (Национальный аграрный научно-образовательный центр) совместно с Казахстанско-германским аграрно-­политическим диалогом.

Центр земледелия, который появится близ Алматы на базе НИИ земледелия и растениеводства, призван объединить усилия государств Центральной Азии и Германии для повышения производительности сельского хозяйства с учетом природно-климатических условий и вызовов, связанных с изменением климата.

Среди ключевых задач создаваемой структуры – трансфер знаний и технологий, развитие аграрной науки, повышение квалификации специалистов и продвижение прак­тических методик устойчивого земледелия.