Центральная Азия делает ставку на креативную индустрию

Путь к объединению

В этом году Eurasian Film Market был более масштабным: участие в нем приняли около 100 компаний из 19 стран мира. Большую часть участников составили представители Казахстана и стран СНГ – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России. Свои киноиндустрии презентовали также Франция, Германия, Италия, Турция и Китай. Форум, так же как и первый, прошел за счет частных средств.

– Акцентирую на этом внимание, так как в соцсетях часто попадаются посты, где пишут, что «в 2023-м году проходил за счет бюджета, а в нынешнем они (организаторы) изыскали средства сами» или «лишь бы освоить (распилить) бюджетные деньги», – говорит основатель и директор кинорынка Елена Ларионова. – На самом деле кинорынок проходил за счет средств участников. Основными нашими партнерами были посольство Франции, Итальянский институт культуры, Гёте-Институт,

ЮНЕСКО и частные компании.

В рамках форума прошел фес­тиваль «Французские премьеры», где были представлены еще не вышедшие в прокат в Центральной Азии фильмы (некоторые из них не выйдут здесь вообще). Показано пять новых картин из Франции. Это две комедийные драмы – победитель кинофестиваля в Венеции «Безумные съемки» (работу режиссера Седрика Кана представил актер Стефан Крепон, номинант премий César и Lumiere Awards) и «Хороший мальчик» Ноэ Дебре; первый анимационный фильм в основном конкурсе Каннского кинофестиваля после 2008 года «Самый ценный груз» известного режиссера Мишеля Хазанавичуса; мелодрама «Черный чай» мавританца Абдеррахмана Сиссако, номинанта премии «Оскар», и комедия «Собачье дело» Летиции Дош, победительницы специальной премии Каннского кинофес­тиваля Palm Dog. И конечно, в связи с тем, что в этом году не стало Алена Делона, один день в сотрудничестве с киноклубом Олега Борецкого был посвящен показу фильмов с его участием.

На кинорынок в Алматы приехал Деннис Рух, который четыре последних года был директором European Film Market, второго по значимости кинорынка в Европе, ежегодно проходящего в рамках Берлинале. Он сделал презентацию о том, для чего нужны кинорынки и какие задачи там могут быть достигнуты, рассказал о структуре фондов кино и возможностях копродукции.

Все три дня, что проходил кинорынок, шли панельные дискуссии с участием Денниса Руха, а также продюсера из Китая Димы Лю, директора МКФ тюркского кино «Коркут-ата» Ихсана Кабила (Стамбул, Турция), атташе по аудио­визуальному сотрудничеству посольства Франции в Казахстане Эммануэль Фосийон.

В дискуссии по развитию креа­тивных индустрий в регионе, организованной при поддерж­ке ЮНЕСКО, приняли участие Анупама Секхар, эксперт этой организации по транснациональным культурным связям и государственной политике в области искусства и культурного наследия, а также основатели и руководители креативных хабов из Центральной Азии – Давид Дуганов (Казахстан), Одыл Мухамедов (Узбекистан) и Назгуль Кубакаева (Кыргызстан). К слову, в Кыргызстане, как сообщила Елена Ларионова, действуют самые развитые в регионе креативные хабы, так как они имеют поддерж­ку и частных инвесторов, и государства, и зарубежных фондов. В Казахстане креативная экономика развивается, по ее словам, без какой-то ощутимой поддержки со стороны госструктур.

– Департамент креативных индустрий есть при акиматах Алма­ты и Астаны, но они почему-то в финансировании и поддержке таких ивентов участвуют, мягко говоря, слабо, – сказала Елена. – Между тем кино – это один из видов креативной индустрии, важность развития которой неоднократно подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев в своих официальных выступлениях.

Так как в Центральной Азии сегодня почти нет больших международных кинофестивалей, то кинорынок является, по мнению Елены Ларионовой, единственным настоящим кинофорумом в регионе.

– В этом году должен был пройти Ташкентский международный кинофестиваль, но буквально за день или за два до открытия его отменили, – сказала она. – В свое время, когда МКФ «Евразия» перенесли в Астану, многие думали, что это навсегда, поэтому был запрос от акимата Алматы на создание своего международного кинофес­тиваля, так как здесь находятся почти все кинематографисты и большинство киностудий. Так в 2018 году появился мощный и крупный Алматинский международный кинофестиваль, на который приезжали директора Пекинского и Гонконгского кинофестивалей. После пандемии ковида, как и все фестивали, он был заморожен, но сейчас акима­ту Алматы все-таки следует приложить усилия, чтобы восстановить этот ивент. Есть еще Бишкекский МКФ, который сейчас активно развивается. Конечно же, финансовые возможности Кыргызстана и Казахстана несравнимы, но фестиваль, являясь стратегическим и имиджевым ивентом для страны и города, почти никогда не окупается и не приносит прибыли. Потому кинорынок, который привлекает иностранных участников-инвес­торов и объединяет кинемато­графистов Центральной Азии, конечно же, очень нужен. Это сегодня единственная площадка для презентации центральноазиатского киноконтента на международной арене. Если бы государство обращало внимание и поддерживало такие мероприятия, как кинорынок, то все вместе быстрее развивали бы и креативную экономику, и культурный сектор.

Масштабирование трендов

Председатель ассоциации креа­тивных индустрий Кыргызстана Асель Умарова считает, что кинорынки расширяют границы проката кино Центральной Азии, к которому сейчас появился интерес за пределами стран, где они созданы.

– И мне кажется, здесь ключевым моментом является то, что по отдельности мы, возможно, неинтересны миру, нас хорошо воспринимают как объединенный регион, – говорит она. – А кинорынки позволяют увидеть популярные здесь тренды в целом. Допустим, кыргызстанские фильмы через масштабирование на региональном уровне стали очень активно выходить не только в Казахстане, но и на российских платформах, которые раньше были больше сосредоточены на казахстанских картинах.

Организовать такие ивенты, как Eurasian Film Market, очень и очень сложно. В Алматы он появил­ся только благодаря предыдущему опыту и личным связям Елены Ларионовой. И то, что она замахнулась сделать такое мероприятие, – это очень смелый поступок и серьезнейшая заявка на мировое признание. Но, к сожалению, пока не все еще понимают это. Дело в том, что, как правило, на кинорынках всех стран аккредитации бывают платными. Насколько мне известно, многие потенциальные участники, не понимая ценности данного мероприятия, отказались от алматинского кинофорума, узнав, что за участие нужно платить.

Между тем результатом учас­тия в нем в прошлом года лично для кыргызского кино стало то, что поступили предложения от сейлз-агентов других стран о заключении контрактов. В частности, от представителей российских платформ.

Но в следующем году участников кинорынка в Алматы, думаю, будет больше. Наши кинопродюсеры, видя результаты своих коллег, мне кажется, уже начинают понимать, насколько это важно – участие в нем, и что вариться в собственном соку – это тупиковый путь.

И потом, такое направление, как креативная экономика, не то чтобы популяризируется, но в наших странах (я имею в виду Центрально-Азиатский регион) делается акцент на ней, а кино – это ее значительная часть.

Опыт соседствует

с успехом

Известно, что Казахстан неоднократно пытался организовать кинорынок в рамках кинофестиваля «Евразия».

– Но одного желания мало. Сделать настоящий, действующий кинорынок невозможно ни за какие деньги, если нет опыта и умения, – заявил консультант кинорынка в Алматы, кинорежиссер Ермек Шинарбаев. – Казахстану кинорынок нужен как воздух. Тем более сейчас, когда интерес к казахскому кино вез­де очень высокий, а отсутствие подобного форума сказывалось на прокатной судьбе фильмов. Благодаря кинорынку у нас, казахских кинематографистов, появи­лась возможность показывать свои картины кинопублике в других странах. Мы молодая страна, где полно талантливых людей. Но для того чтобы исходящие от них идеи реализовались, нужен опыт, который гораздо дороже денег. Почему именно Елене Ларионовой удалось не просто организовать, но и провести международный кинорынок Eurasian Film Market уже дважды? Причем по восходящей: в прошлом году он не принес доходов, но имел успех, в нынешнем вышел уже в ноль, а в будущем он, возможно, будет в плюсе. Такие мероприятия держатся на энергии, опыте, международных связях организаторов и любви к родине, кстати говоря. Елена Ларионова живет сейчас в Париже, она востребованный специалист и в Европе, и в США, и в Юго-Восточной Азии, у нее много проектов по всему миру, и она легко находит возможность организовать презентацию любого уровня для любой кинокомпании мира. В эти дни она, например, одна из самых желанных гостей на кинорынке в Гоа (Индия).

Но я хотел сказать вот о чем. Почему наша соотечественница (Елена Ларионова – гражданка Казахстана) так востребована в Европе и не только? Думаю, потому, что там есть сложившийся механизм правильной оценки человека. Он образуется обществом, которое опирается на опыт многих поколений.

В нашей стране тоже стремятся к этому. Одно из первых выступ­лений Президента Касым-Жомарта Токаева касалось меритократии – он призывал оценивать человека по его умениям и профессиональным качествам. И мы должны научиться не просто хвалить друг друга, а уметь ценить самую главную драгоценность страны – наших людей – за реаль­ные заслуги…