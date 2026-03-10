Подготовка к республиканскому референдуму в Казахстане выходит на финишную прямую. Одним из ключевых направлений этой работы остается создание доступной среды для всех граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выездных инспекционных поездок по регионам члены Центральной комиссии референдума уделяют особое внимание оснащенности участков для голосования с учетом потребностей лиц с инвалидностью.

Как отметил председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров, во время рабочих визитов территориальным комиссиям была поставлена задача строго соблюдать требования законодательства при подготовке участков, включая обеспечение их полной доступности.

«На всех участках для голосования предусмотрены специальные уголки для лиц с инвалидностью. Они оснащены компьютерами, лупами, дополнительным освещением, трафаретами для бюллетеней со шрифтом Брайля, а также аудиоверсией проекта Конституции на государственном и русском языках. Кроме того, участки обеспечены пандусами, тактильными указателями при входе и элементами тактильной навигации внутри помещений», - отметил Нурлан Абдиров.

По тем объектам, где необходимое оснащение пока отсутствует, местные исполнительные органы принимают меры по установке временных пандусов и тактильных указателей. Это позволит обеспечить свободный и безопасный доступ лиц с инвалидностью на участки для голосования в день референдума.

«Дополнительные меры поддержки будут действовать и непосредственно в день голосования. Для лиц с инвалидностью предусмотрены услуги инватакси и сурдопереводчиков, что должно сделать участие в референдуме еще более доступным и удобным», - подчеркнул председатель ЦКР РК.

Отдельное внимание уделено и подготовке самих комиссий. Работники прошли специальное обучение по вопросам прав и потребностей лиц с инвалидностью. Особый акцент был сделан на этике общения, корректной терминологии и особенностях взаимодействия с различными категориями граждан.

Кроме того, в трех регионах страны – Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях – в рамках пилотного проекта будут работать участки для голосования с применением новых инновационных решений для лиц с инвалидностью.

Таким образом, подготовка к референдуму сопровождается комплексной работой по обеспечению инклюзивности и доступности избирательной инфраструктуры. Это важный шаг к тому, чтобы каждый гражданин мог принять участие в голосовании в комфортных и равных условиях.