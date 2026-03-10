Центральная комиссия референдума проверила доступность участков для лиц с инвалидностью

Референдум
81
Айман Аманжолова
корреспондент

Подготовка к республиканскому референдуму в Казахстане выходит на финишную прямую. Одним из ключевых направлений этой работы остается создание доступной среды для всех граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выездных инспекционных поездок по регионам члены Центральной комиссии референдума уделяют особое внимание оснащенности участков для голосования с учетом потребностей лиц с инвалидностью.

Как отметил председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров, во время рабочих визитов территориальным комиссиям была поставлена задача строго соблюдать требования законодательства при подготовке участков, включая обеспечение их полной доступности.

«На всех участках для голосования предусмотрены специальные уголки для лиц с инвалидностью. Они оснащены компьютерами, лупами, дополнительным освещением, трафаретами для бюллетеней со шрифтом Брайля, а также аудиоверсией проекта Конституции на государственном и русском языках. Кроме того, участки обеспечены пандусами, тактильными указателями при входе и элементами тактильной навигации внутри помещений», - отметил Нурлан Абдиров.

По тем объектам, где необходимое оснащение пока отсутствует, местные исполнительные органы принимают меры по установке временных пандусов и тактильных указателей. Это позволит обеспечить свободный и безопасный доступ лиц с инвалидностью на участки для голосования в день референдума.

«Дополнительные меры поддержки будут действовать и непосредственно в день голосования. Для лиц с инвалидностью предусмотрены услуги инватакси и сурдопереводчиков, что должно сделать участие в референдуме еще более доступным и удобным», - подчеркнул председатель ЦКР РК.

Отдельное внимание уделено и подготовке самих комиссий. Работники прошли специальное обучение по вопросам прав и потребностей лиц с инвалидностью. Особый акцент был сделан на этике общения, корректной терминологии и особенностях взаимодействия с различными категориями граждан.

Кроме того, в трех регионах страны – Актюбинской, Костанайской и Павлодарской областях – в рамках пилотного проекта будут работать участки для голосования с применением новых инновационных решений для лиц с инвалидностью.

Таким образом, подготовка к референдуму сопровождается комплексной работой по обеспечению инклюзивности и доступности избирательной инфраструктуры. Это важный шаг к тому, чтобы каждый гражданин мог принять участие в голосовании в комфортных и равных условиях.

#конституция #референдум

Популярное

Все
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
В правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
В Иране прошла церемония присяги новому верховному лидеру
Школьников второй смены отправили на дистанционку в Астане
Три машины столкнулись из-за непогоды в столице
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Аида Балаева: Конституция гарантирует свободу слова и запрещает цензуру
Казахстанцы впервые в истории покорили легендарную «стену смерти» в Альпах
Что изменится на ипотечном рынке в Казахстане: поручения Премьера
В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения
Аида Балаева: В центре Конституции находится человек – его права, свободы и безопасность
Реформа в эпоху глобальных разломов
В аэропорту Астаны задерживаются 20 рейсов
Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья
Сотню миграционных нарушений пресекли за неделю в Карагандинской области
Госуслуги в сфере строительства полностью перевели в онлайн-формат в Казахстане
Исчезновение семьи в Атырауской области: обнаружены тела всех пропавших
Казахстан вошёл в топ-10 на юниорском чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
Слово о замечательном человеке
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Каскадная модель обучения: как готовят членов территориальн…
Избирательная инфраструктура во всех регионах полностью гот…
Создание условий для свободного волеизъявления
С соблюдением законности и открытости

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]