Документальный цикл будет состоять из шести эпизодов

Фото: пресс-служба Минтуризма

Съемочная группа центрального телевидения Китая CCTV-4 приступила к съёмкам нового документального фильма о Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

Подготовка проекта «Общий дом» ведется в рамках второго саммита «Центральная Азия – Китай», который пройдёт в этом году в Астане.

Съемки в Казахстане реализуются при поддержке Kazakh Tourism совместно с телеканалом 24kz АО «Агентство «Хабар» и Almaty Tourism Bureau.

Фильм охватил главные достопримечательности города Алматы и окрестностей мегаполиса, такие как горный курорт Шымбулак, визит-центр в ущелье «Горельник» и Иле-Алатауский национальный парк. В объективы камер попадут не только знаковые туристские места, но и живые истории — интервью с экспертами в области экотуризма, гастрономии и жители города.

Проект продемонстрирует богатую культуру, уникальные традиции и многообразие природных ландшафтов Казахстана. Отдельное внимание CCTV4 будет уделено сохранению биоразнообразия. В Иле-Алатауском национальном парке казахстанские специалисты расскажут об охране редких видов животных, включая снежного барса, занесенного в Красную книгу.

В фильме рассказывается о культурных связях и многовековой дружбе между народами стран Центральной Азии и КНР. Документальный цикл будет состоять из шести эпизодов — по одному для каждой страны Центральной Азии и Китая.

Премьера фильма запланирована на национальных телеканалах шести стран, включая Казахстан.

Отметим, в прошлом году CCTV4 продемонстрировал международной аудитории 3 эпизода телевизионной программы «Bond with China» о туристском потенциале Казахстана.