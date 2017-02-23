​Центральное звено

Раушан Джеренова, председатель Комиссии по делам молодежи и семьи Южно-Казахстанского областного женсовета

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В Послании народу Президент определяет ряд направлений, по которым нам предстоит работать. Один из приоритетов предполагает улучшение качества человеческого капитала. Как педагог с многолетним стажем, считаю, что для этого должна измениться роль системы образования, которую Глава государства определяет как центральное звено новой модели экономического роста. Чтобы оно стало именно таким, необходимо нацелить учебные программы на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации.

Не обойтись на этом пути и без формирования IT-знаний, финансовой грамотности и воспитания патриотизма молодежи. У этой проблемы есть еще один важный аспект, который не остался вне поля зрения Главы государства: необходимо сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. Информационные технологии, строительство новых школ по типовым проектам сужают этот разрыв, но он пока по-прежнему является существенным.

Все эти задачи, включая переход на трехъязычное образование, являются важными приоритетами в работе Ассоциации деловых женщин Южно-Казахстанской области, Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме ЮКО, Клуба женщин-политиков ЮКО, Совета женщин ЮКО. Послание Елбасы, как и предложенное им перерас­пределение полномочий между ветвями государственной власти, активистки обсудили на встречах за «круглым столом» с женщинами-лидерами Арыси, Кентау, Отырара, Сузака, Туркестана.

Женщины едины в том, что пришло время демократизации политической системы. За четверть века со дня обретения независимости мы построили новое государство, новую экономику, новое общество. Предлагаемое Президентом перераспределение полномочий между ветвями государственной власти даст новый виток в траектории развития независимого Казахстана, включая решение задач, поставленных в Послании. И женщины, как всегда, готовы активно включиться в эту работу, полагая, что назрела необходимость активнее выдвигать их в органы исполнительной и законодательной власти, назначать на ответственные должности. Именно такие кадры могут и должны стать драйвером в трансформации нашего государства.

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