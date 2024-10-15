Центры психологической поддержки детей открылись в Казахстане

коллаж из архива "КП"

Созданы они по поручению Главы государства и предусмотрены Комп­лексным планом по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. Главная задача – создание единой системы психологической службы на местном уровне для укрепления и сохранения психологического благополучия детей, родителей и педагогов.

Как отмечает председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова, ранее для унификации деятельности цент­ров были разработаны методические рекомендации по единой модели, в которых подробно описаны задачи, нап­равления работы, штатное распи­сание и долж­ностные инструкции специалистов.

– Эти центры – жизненно важное место, где родители и дети cмогут получить свое­временную и квалифицированную помощь не только специалистов-психологов, но и медиков, юристов и работников социальных служб. Это вклад в будущее наших детей и общества в целом, – отметила Насымжан Оспанова.

Помимо центров обратиться за поддержкой и защитой своих прав теперь можно по круглосуточному номеру 111. Контакт-центр создан при НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» также во исполнение поручения Главы государства об организации Единого телефона доверия для казахстанцев. Операторы службы уже ровно год принимают звонки от граждан, ставших жертвами бытового насилия, буллинга, нуждающихся в социальной помощи и поддержке государства. Операторы также обрабатывают сообщения о ситуациях, представляющих опасность жизни и здоровью ребенка.

В Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» законодательно закреп­лен статус контакт-центра 111 как юридического лица, выполняющего функции информационно-справочной, организационной, психологической службы по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, а также заложены основы его функционирования. В контакт-центр может обратиться любой человек, находящийся в трудной жизненной ситуации, и бесплатно получить квалифицированную помощь опытных психологов и юристов. Звонки принимаются с абонентских номеров всех операторов связи без выходных. Обращение конфиденциально.

Как сообщили в службе, за весь период работы контакт-цент­ра 111 (с 16 октября 2023 года по настоящее время) в круглосуточном режиме принято 85 406 звонков. По 18 783 из них оказана информационно-справочная консультация, организационная и психологическая помощь совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами и неправительственными организациями. А что же с остальными обращениями? Они, увы, как деликатно выразились в службе, поступили в контакт-центр не по адресу, то есть, говоря простым языком, это были и звонки-розыгрыши, и обращения примитивно-развлекательного характера, а также от граждан, предположительно имеющих психические расстройства, что, оказывается, является нормой для подобных линий – распознать их сразу нельзя, какое-то время уходит на общение с шутниками, а это, в свою очередь, сильно эмоцио­нально истощает сотрудников да вдобавок отвлекает их от действительно важных звонков.

Самые частые вопросы, с которыми обращаются граждане, относятся к сфере психологичес­кой поддержки, юридичес­ких консультаций, социальной защиты. Многие из них касаются образования, охраны здоровья, нередко обращаются столкнувшиеся с насилием и жестоким обращением женщины и дети. Обратившемуся в обязательном порядке будет дана обратная связь с пояснениями, какие меры были приняты в отношении его запроса. При решении вопросов заявителей сотрудники службы 111 взаимодействуют с государственными и местными исполнительными органами, находятся на постоянной связи с департаментами полиции и оперативными группами регионов. 80% обратившихся – женщины, что объясняется их активной позицией в воспитании детей, высокой заинтересованностью и неравнодушием к проблемам и семейным вопросам.