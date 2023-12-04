Цены на контроле

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Серик Кабдулов

Согласно статистическим данным, с начала года индекс роста цен в Атырауской области на социально значимые продукты питания составил 2,2%.

фото РСК

Об этом на заседании акимата под председательством главы региона Серика Шапкенова сообщил руководитель областного управления предпринимательства и промышленности Полымбет Хасанов.

По его словам, наблюдается рост цен на восемь видов продуктов питания. Это связано с повышением торговой наценки выше 15%, а также с сезонным ростом цен на импортные товары.

С начала года, как доложил Полымбет Хасанов, для обеспечения покупателей области социально значимыми продуктами питания по доступным ценам с местными производителями и руководителями крестьянских хозяйств подписано 284 меморандума. В отношении 19 субъек­тов предпринимательства, завысивших цены на продукты питания более чем на 15%, составлены адми­нистративные протоколы по статье 204 части 4 Кодекса «Об административных правонарушениях».

По информации председателя правления АО «СПК «Атырау» Данияра Таханова, в целях стабилизации цен на социально значимое продовольствие заключено 10 договоров с местными торговыми точками.

Инспекторами аппарата акима области по результатам мониторинга выявлен ряд недостатков. В частности, в магазинах шаговой доступности – нестабильные цены на продукты питания.

В ходе заседания аким облас­ти Серик Шапкенов высказал критику в адрес руководителей уполномоченных органов, не сумевших обеспечить работу по стабилизации цен на социально значимые виды продовольствия. В этой связи глава региона потребовал усилить контроль над стои­мостью каждого отдельного товара.

При этом было отмечено, что работа комиссии по проверке посреднических схем всей цепочки ценообразования на продукты питания не организована на должном уровне. Акцентировано внимание на необходимости привлечения к ответственности посредников, завышающих торговую наценку более чем на 15%.

Глава региона обязал также проверить исполнение каждого подписанного меморандума.

– Наша главная задача – обеспечить граждан необходимыми продуктами питания по доступной цене. Меморандумы о недопущении роста цен хороши лишь на бумаге. А насколько все это соблюдается на практике? Проверьте это. Цены должны быть одинаковыми в основных торговых точках городов и районов области. По заранее оговоренным низким ценам продукты продаются в крупных супермаркетах. Но зачастую жителям удобнее покупать их в магазинах у дома, в которых они из-за бесконтрольности оказываются в два раза дороже. Впереди праздники, цены традиционно начнут расти. Поэтому в этот период мы должны отслеживать их на постоянной основе, а не проверять от совещания к совещанию. Недобросовестных посредников, нарушающих закон, нужно привлекать к строгой ответственности, – отметил Серик Шапкенов.

#цены #продукты #Атырауская область

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