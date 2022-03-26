Правительство , Экономика
Цены на социально значимые продукты выросли с начала года на 9,9% в Казахстане

26 марта под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова состоялось очередное совещание по исполнению поручений Главы государства и Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в Республике Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

За минувшую неделю (19-25 марта) в Казахстане зафиксирован рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) на 1,7%. С начала года рост цен на СЗПТ составил 9,9%. 

Больше всего за неделю подорожали: капуста — 11%, лук – 9,3%, сахар — 6,3%, картофель — 4,7%, морковь — 3,3%, куриное яйцо — 1,7%. 

Максимальный средний рост цен СЗПТ за неделю был допущен в городе Алматы и Карагандинской области на 3,5%, Туркестанской области — 2,5%, Жамбылской области — 2,2%.

Согласно отчетам мониторинговых групп, в Казахстане были проведены проверки соблюдения предпринимателями допустимой 15%-ной розничной надбавки на СЗПТ.

В результате проверок за неделю по стране выявлено 749 нарушений — фактов превышения допустимой розничной надбавки на социально значимые продукты питания. Превышение торговых надбавок на СЗПТ больше всего по сахару — до 40%, подсолнечному маслу — до 35% и по овощам — 25%. 

Для недопущения необоснованного роста цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспечения макроэкономической стабильности за минувшую неделю в стране работа мониторинговых групп расширена с уровня городов республиканского значения и регионов до уровня районов.

По исполнению поручения Премьер-министра о необходимости заключения заблаговременных договоров на поставку ранних овощей из Туркестанской области 9 регионов Казахстана уже заключили контракты и выделили деньги на поставку ранней капусты. 

Согласно информации Министерства сельского хозяйства, в Казахстане сформированы достаточные запасы СЗПТ, которые по состоянию на 24 марта 2022 года составляют порядка 1,1 млн тонн. 

В частности, запасы картофеля составляют 380 тыс. тонн, с прогнозом раннего урожая в объеме свыше 170 тыс. тонн; на хранении находится 32 тыс. тонн капусты. Запасы сахара на сегодняшний день – 34,5 тыс. тонн (средняя годовая потребность страны порядка 44 тыс. тонн), плюс 30 тыс. тонн сахара-сырца для дальнейшей переработки.

В рамках применения мер антимонопольного реагирования инициированы и проводятся 8 расследований по оптовому поставщику мяса кур (Костанайская область), производителям куриных яиц (Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области), оптовому поставщику (Актюбинская область), производителям аммиачной селитры (Мангистауская область) и аммофоса (Алматы).

За неделю вынесено одно предостережение — Алматинская область, ТОО «Компания ФудМастерТрейд» и 3 уведомления: в Павлодарской области производителям гречневой крупы ТОО «Grano-PV» и ТОО «Царская каша», а также оптовому поставщику сахара в Алматы ТОО «СахарПром Казахстана».

Премьер-министр отметил, что Министерству сельского хозяйства необходимо усилить координацию распределения запасов СЗПТ. 

Помимо рассмотрения ситуации с контролем цен на СЗПТ в ходе совещания был заслушан доклад министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева об исполнении поручения Главы государства по повышению эффективности специальных экономических зон.

Резюмируя совещание, Алихан Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с главами регионов дополнительно проанализировать эффективность и определить приоритетные направления деятельности СЭЗ.

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