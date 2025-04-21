Цены на золото побили новый рекорд

В мире,Экономика
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила $3400 за тройскую унцию


 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как отмечает Bloomberg, золото дорожает на фоне дальнейшего ослабления доллара США и опасений торговой войны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Актив-убежище продолжает пользоваться спросом на фоне торговой войны и неопределенности относительно торговой политики США.

Котировки июньских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли на 2,19%, достигнув $3 401,3 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 11:12 времени Астаны.

Торговый конфликт, начатый президентом США Дональдом Трампом, вывел из равновесия рынки, подорвав аппетит к рисковым активам и одновременно вызвав стремительный переток участников рынка в активы-убежища. Так, вложения в биржевые фонды, обеспеченные золотом, демонстрировали рост в течение последних 12 недель, это самый продолжительный период с 2022 года, подсчитало издание.

Поддержку рынку золота также оказала критика Дональдом Трампом главы ФРС Джерома Пауэлла, пишет Bloomberg. Трамп рассматривает возможность сместить Пауэлла, сообщил директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

Аналитики Goldman Sachs также повысили прогноз по стоимости золота. В банке ожидают, что к концу этого года цена на драгоценный металл вырастет до $3700 за унцию, а к середине 2026 года, как предполагается, достигнет $4000 за унцию.

В Deutsche Bank прогнозируют, что цена золота на конец года составит около $3 350 за унцию. В Citi прогнозируют, что в перспективе трех месяцев цены на драгоценный металл будут находиться вблизи $3200, в перспективе 12 месяцев — около $3 000 за унцию.
 

#золото #цена #биржа

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