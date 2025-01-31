Цены на золото побили новый рекорд

В мире,Экономика
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила 2850 долларов за унцию

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В прошлом году золото стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров, показав рост на 27%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 20:00 времени Астаны подорожали на 1,48%, до $2835,1 за унцию.

К 21:01 времени Астаны рост ускорился до 2,13%, золото торговалось по $2853,2 за унцию. Предыдущий исторический максимум по золоту был достигнут на торгах 30 октября 2024 года на уровне $2 801,8 за унцию.

Всего с начала года золото подорожало на 7,7%. Аналитики MUFG считают, что приход к власти администрации Дональда Трампа будет способствовать росту спроса на защитные активы, к которым относится золото.

В 2024 году цены на золото несколько раз обновляли рекорды, чему способствовали переход ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике, геополитическая напряженность и активные покупки золота со стороны крупнейших центральных банков. В прошлом году золото стало одним из самых прибыльных основных сырьевых товаров, показав рост на 27%.

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