Цены на золото снова бьют рекорд

Цена золота взлетела до нового рекордного уровня на фоне ожиданий снижения ставки ФРС США и увеличения трейдерами ставок на второе президентство Дональда Трампа

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Золото обновило очередной исторический максимум, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК Инвестиции.

Стоимость августовского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах во вторник, 16 июля, выросла на 1,58% — до $2467,3 за унцию по состоянию на 20:23 по времени Астаны.

Предыдущий рекорд в ценах на золото был установлен 20 мая. Тогда цены поднялись до максимума в $2449,89 за унцию.

В общей сложности за год драгоценный метал подорожал почти на 20%. Повышению стоимости золота способствовали существенные покупки крупнейших центральных банков. Продолжающаяся геополитическая напряженность также оказала поддержку драгоценному металлу, который традиционно рассматривается инвесторами как актив-убежище в периоды нестабильности.

Все больше экономических данных подтверждают необходимость разворота политики ФРС, и оптимизм по поводу снижения процентных ставок в США поддерживает золото, рассказала стратег по сырьевым товарам в ING Эва Манти. По данным инструмента FedWatch, трейдеры с вероятностью 93,8% ждут первого снижения ставки в сентябре. На конец года рынок с вероятностью в 55,6% прогнозирует ставку в 4,5-4,75% годовых, что предполагает три снижения на 25. б.п. с текущих уровней.

Золото может продолжить показывать положительную динамику из-за текущей глобальной геополитической и макроэкономической обстановки, а также благодаря ожидаемому увеличению спроса со стороны центральных банков.