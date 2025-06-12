Цифровая карта семьи: более 116 тыс. казахстанцев с начала года получили госуслуги

Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках проекта граждане теперь могут без заявлений получать соцвыплаты и пособия  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минтруда, благодаря внедрению Цифровой карты семьи с начала 2025 года 221,6 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере, сообщает Kazpravda.kz 

При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовалась 116,9 тыс. человек.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодня в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.

Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе господдержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики.

Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

«ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер господдержки, возможность без каких-либо обращений оформить 11 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение», – уточнили в ведомстве.

Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных. При установлении права на получение мер господдержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414.

«Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя. В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414», – указано в информации.

Там же добавили, что по всем вопросам можно обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.

#госуслуги #пособия #соцвыплаты #цифровая карта семьи

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