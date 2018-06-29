​Цифровая стратегия – фундамент успешного развития

В ходе парламентских слушаний «О ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, отмечая важность цифровых технологий, пояснил, что «важно развивать у населения, и в том числе у государственных служащих, цифровой менталитет – умение эффективно работать в новой цифровой реальности».

«Мы должны вовлечь наше население в цифровую экономику, развивая грамотность в этой сфере», – заявил спикер, обращаясь ко всем ответственным органам.

О том, какова роль инфраструктурного оператора в становлении масштабной программы «Цифровой Казахстан», рассказывает председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

– В своем Послании «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» Президент страны Нурсултан Назарбаев поставил ряд стратегических задач, одной из которых является обеспечение повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре, способной придать мощный импульс многим отраслям. Как АО «Казахтелеком» планирует обеспечить сельские населенные пункты широкополосным доступом к Интернету?

– Программа «Цифровой Казахстан» является руководством для активного внедрения цифровых технологий, развития экономических процессов, необходимых для повышения конкурентоспособнос­ти предприятий и страны в целом, а также улучшения качества жизни населения и становления гражданского общества.

В рамках государственной прог­раммы «Цифровой Казахстан» мы, будучи крупным оператором с собственной развитой инфраструктурой, планируем обеспечить сельские населенные пункты с чис­ленностью населения от 500 человек широкополосным доступом посредством строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Планируется, что проект будет реализован в 2018–2020 годах по схеме государственно-частного партнерства.

В частности, компания планирует принять участие в конкурсе по определению частного партнера. Условиями предусмотрено обеспечение широкополосным доступом к Интернету 828 сельских населенных пунктов (подключение 2 496 госучреждений, строительство ВОЛС общей протяженностью свыше 14,2 тысячи километров). Планируемый эффект от реализации проекта – охват 2,4 миллиона жителей республики.

На сегодня в стране насчитывается более 6 тысяч сельских населенных пунктов, из них уже охвачено широкополосным доступом 1 197.

К 2020 году количество населенных пунктов с широкополосным доступом к Интернету поэтапно будет увеличено до 3 тысяч и более. Благодаря интеграции технологий и охвату посредством стандарта связи LTE эта цифра возрастет до 5 193 населенных пунктов.

Реализация проекта ВОЛС в СНП позволит обеспечить цифровыми услугами порядка 2,5 тысячи гос­учреждений.

Прогнозируется, что еще одним положительным эффектом данного проекта станет повышение уровня занятости населения за счет создания рабочих мест как во время строительных работ, так и после их завершения. Кроме того, рост компьютерной грамотности населения, развитие электронной коммерции, доступность компьютерного оборудования и программного обеспечения позволят дос­тичь впоследствии еще более значительного эффекта от развития широкополосного доступа к Интернету.

– Во II квартале текущего года вы проводите активную работу с акимами областей, ведя переговоры по цифровизации территорий и внедрению инновационных услуг для населения. В каких регионах такая работа уже проведена?

– В рамках реализации задач, поставленных Главой государства, мы активно прорабатываем вопросы, связанные с реализацией проектов, направленных на повышение уровня доступа к услугам для населения, развития широкополосного доступа и внедрение инфокоммуникационных услуг и сервисов.

По нашей инициативе проведены встречи с главами регионов в Атырауской, Карагандинской, Мангис­тауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях. В ходе этих встреч достигнуты договоренности, поставлены задачи руководителям региональных дирекций телекоммуникаций, но самое главное – мы получаем картину из первых уст, поднимаем проблемные вопросы и предлагаем пути их решения.

Хотел бы особо отметить, что акимы областей поддерживают наше видение выполнения этого, несомненно, важного для экономики страны и социальной сферы проекта, с пониманием относятся к актуальным вопросам и оказывают поддержку в поиске и реализации их решения.

– В сентябре 2017 года АО «Казахтелеком» в сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработало проект по реализации открытой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. В релизе, выпущенном по этому поводу, говорится о том, что платформа придаст импульс развитию казахстанского бизнеса. Каким видится развитие платформы?

– Проект «Открытая цифровая платформа для МСБ» реализуется в рамках инициатив по созданию информационного фундамента для казахстанского бизнеса и освоения новых бизнесов и рынков инфокоммуникационным оператором, внедрения методов цифрового маркетинга для обеспечения клиенто- и сегментоориентированного подхода к продажам.

Создание открытой цифровой платформы (ОЦП) обеспечит доступ представителям малого и среднего бизнеса к цифровой экономике и станет базой для выхода компаний на локальный и международный рынки. При этом для бизнеса, предоставляющего услуги в конкретном регионе, и производителей товаров, ориентированных на местного потребителя, регистрация в рамках отечественной платформы является наиболее оптимальной по сравнению с присутствием на зарубежных интернет-платформах.

Фундаментальная основа ОЦП заключается в инфраструктуре, куда входят собственная сеть дата-центров АО «Казахтелеком», каналы передачи данных, облачные ресурсы, внутренние информационные системы, такие как CRM-платформы, биллинг, рекомендательная аналитика, многоканальные сис­темы поддержки клиентов – контакт-центры, SеrviceDesk – иными словами, целый комплекс услуг и возможностей на единой площадке, которые АО «Казахтелеком» уже сегодня готово предоставить.

Мы ожидаем, что внедрение подобной казахстанской онлайн-платформы повысит конкурентоспособность малого и среднего бизнеса, поможет освоить новые рыночные возможности, обеспечивая рост прибыльности бизнеса за счет синергии.

– В настоящее время существует большое количество самых разнообразных платформ – «Территория бизнеса», «Единое окно по мерам господдержки» и другие. В чем отличие открытой цифровой платформы для бизнеса АО «Казахтелеком» от подобных ресурсов?

– Наша цифровая платформа соз­дается не с нуля, как было указано выше, она основана на технологической базе АО «Казахтелеком». Также сегодня, будучи телеком-оператором, компания предоставляет услуги более 60% предпринимателей, имеет самый крупный контакт-центр. Все эти ресурсы будут активно использованы для привлечения владельцев облачных ИТ-сервисов, экспертного сообщества самого бизнеса, блогеров, бизнес-контент провайдеров, операторов мер государственной поддержки.

Таким образом, мы создаем беспрецедентную цифровую площадку для сотрудничества всего казахстанского бизнеса. При этом хочу отметить, что мы не ограничиваем участников ни по форме собственности, ни по виду деятельности. Самые главные принципы здесь – взаимовыгодность и безопасность взаимодействия для всех участников платформы.

Кроме того, интеграция платформы с «Единым окном мер государственной поддержки» НПП «Атамекен» необходима для обеспечения удобного доступа пользователей ОЦП к мерам господдержки, являясь таким образом дополнительным цифровым каналом для МСБ по взаимодействию с государством.

– Как влияет проект «Открытая цифровая платформа для МСБ» на развитие отечественной ИТ-отрасли?

Для ИТ-компаний цифровая платформа дает широкий набор высокотехнологичных цифровых инструментов для продвижения облачных приложений, возможности использования цифрового маркетинга, интеграции с другими сервисами для повышения ценности для клиента, обеспечения безопас­ности, масштабируемости.

ИТ-компании, публикующие свои сервисы на платформе, получают ряд выгод, таких как сокращение времени выхода ИТ-продуктов на рынок (Time to Market – Прим. авт.), сокращение себестоимости ИТ-сервиса за счет использования готовых компонентов ОЦП, использование цифрового маркетинга для продвижения в качестве встроенного сервиса ОЦП, повышение качества ИТ-сервисов за счет открытой конкуренции на платформе и рост рентабельности, за счет масштабирования бизнеса через платформу. Все это в конечном счете приведет к широкому распространению решений ИТ-компаний и развитию всей отрасли в целом.

Необходимо отметить потенциальный эффект от внедрения цифровой платформы для бизнеса. Есть эффект как для малого и среднего бизнеса, так и для отечественной ИТ-отрасли. Так, для МСБ ожидается следующий эффект – сокращение расходов бизнеса минимум на 30%, повышение объемов продаж на 20–40% в течение 3 лет и сокращение в 3 раза времени выхода на рынок.

Кроме того, по данным аналитиков, прогнозируется рост доли казах­станского содержания в ИТ-отрасли с 15 до 30%, обеспечение отечественным ИКТ-компаниям дос­тупа к клиентской базе свыше 200 тысяч представителей МСБ, также наши эксперты прогнозируют снижение расходов ИКТ-компаний на 25% – подразумеваются расходы на маркетинг, продажи, постпродажную поддержку клиента. Как видите, в этом и содержится суть проекта для бизнеса.

Уверен, в ближайшее время пользователи платформы смогут оценить возможности и тренды, которые создаются и внедряются для них.

Беседовал Илья Карпов