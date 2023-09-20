Единый цифровой учет в организациях образования запустили в Павлодарской области

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Для недопущения коррупции антикор запускает пилотный сервис ведения бухучета в образовательных учреждениях, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Единый цифровой учет в организациях образования ввели в Павлодарской области. Как пояснили в агентстве по противодействию коррупции, проект нацелен устранить причины хищения миллиардных бюджетных средств в сфере образования.

В Павлодарской области было выявлено наименьшее количество коррупционных рисков. Этому, как считают в агентстве, способствовало использование в учреждениях образования информационной системы учета с облачной бухгалтерией.



«Цифровизация значительно исключает риски, связанные с завышением финансовой потребности и необоснованным начислением заработных плат. В рамках пилотного проекта планируется расширение функционала системы. В частности, будут внедрены механизм контроля и блокировки фактов выплат авансов свыше 50% от зарплаты, ограничение часов работ педагогов и других работников сверх лимита, автоматическое формирование табеля учета времени работников посредством интеграции с системой контроля за посещаемостью, загрузка форм отчетности напрямую в информационную систему», – рассказали в ведомстве.



Предполагается также, что пилот будет запущен еще в одном регионе страны и, в случае положительного результата тестирования системы, будет запущен по всему Казахстану.



Отмечается, что антикоррупционной службой зарегистрировано 133 уголовных дела в сфере образования с ущербом 8,8 млрд тенге.