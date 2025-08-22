фото из личного архива Мағжана Кистаубаева

На августовской конференции учителей ­Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность внедрения искусственного интеллекта в систему образования. О том, готовы ли отечественные школы взять на вооружение ИИ, мы поговорили с экспертом, директором компании ROQED Мағжаном Кистаубаевым. Его компания как раз занимается разработкой виртуальных лабораторий, интерактивных приложений и платформ на базе ИИ для образования.

Мағжан Кистаубаев считает, что искусственный интеллект в образовании – не просто модный тренд, а эффективный ин­струмент, который персонализирует обучение.

– Законы Ньютона или основы биологии везде одинаковые, но в каждой стране своя система подачи материала, – объясняет он. – Например, в Южной ­Африке физика интегрирована в предмет «наука» вместе с химией и биологией, а у нас они преподаются раздельно. Искусственный интеллект как раз помогает адаптировать материал под конкретную образовательную систему и конкретного ученика.

На сегодня Мағжан Кистаубаев совместно с партнером – STEM Академией – предлагает несколько решений для школ. Первое – платформа, которая помогает автоматизировать рутинные задачи учителя: составление планов, рабочих листов, презентаций с учетом актуальных трендов и методик. Второе – персонализация обучения, когда ученикам даются индивидуальные домашние задания. Система может частично взять на себя работу педагогов: соз­давать адаптированные задания, проверять их и контролировать успеваемость.

Учитель с помощью платформы получает отчет по каждому ученику. Если кто-то отстает, строит с ним индивидуальную работу. Более того, вся эта картина дальше передается руководству школы, которое видит, что этот учитель проводит определенные часы на платформе и работает с детьми.

Еще один инструмент ROQED AI – оборудование, которое записывает урок, анализирует речь педагога, сколько времени он говорил, какие вопросы задавал, насколько были вовлечены ученики.

– Условно, цель урока – на­учить детей решать квадратное уравнение. Учитель объяснил тему, и все данные аудиофайла урока транс­крибируются в текст. ROQED AI анализирует его, сопоставляя с планом урока, и выводит отчет, достиг ли учитель цели или какие-то момен­ты упустил. В отчете даже фиксируется, выходил ли учитель ­куда-то или говорил по телефону. Такой мониторинг ­повышает качест­во ­преподавания и помогает выявлять ­области для развития, – убежден руководитель компании.

Особенно это актуально для регионов: почти треть школ в стране малокомплектные. В них один учитель ведет уроки сразу для двух-трех классов.

– Представьте: в одном кабинете сидят восемь пятиклассников и четыре шестиклассника. За 40 минут нужно объяснить материал обоим классам. Я сам преподавал в таких условиях, это очень тяжело, и такая многозадачность снижает качество обучения. Физически невозможно с каждым поговорить, понять, где ему трудно и как лучше заниматься. Искусственный интеллект дает эту возможность, способен выстроить для каждого ученика персональный маршрут обучения, – говорит наш собеседник.

Несмотря на то что нужные технологии уже есть, не все так гладко на образовательном ланд­шафте страны. Развитию ИИ в школах мешает устаревшая нормативно-правовая база. Как объясняет Мағжан Кистау­баев, сегодня любая платформа для образования должна пройти государственную экспертизу. Но сегодняшние требования сформулированы под традиционные учебники и цифровые пособия. Для ИИ они не подходят, так как он генерирует задания и объяс­нения «на ходу», и невозможно заранее описать, сколько уроков он содержит.

– Вот парадокс: все понимают, что искусственный интеллект нужен, Президент прямо говорит об этом, но в правовом поле условий для его развития нет, – разводит руками специалист. – Мы даже не знаем, какой ИИ нам нужен. Поэтому сейчас на рынке каша: каждый заявляет, что у него «классная платформа», но критериев, какой она должна быть, у нас нет.

Неудивительно, что сегодня многие прогрессивные директора и районные руководители берут на себя ответственность, внедряя ИИ-технологии без официальной апробации. По мнению Мағжана Кистаубаева, решение проблемы – разработка методики. Необходимо четко прописать, как учитель должен использовать ИИ в учебном процессе, например, при объяснении новой темы, рефлексии, проверке домашних заданий.

– Важно не продвигать конкретные платформы, а установить нормы, – считает собеседник. – Сегодня каждый учитель имеет план урока, но там нет ни слова о том, как он должен использовать искусственный интеллект. Если на методическом уровне появятся требования к уроку с помощью ИИ, то и учителя, и школы начнут применять эти технологии. Так было с турникетами: когда появился приказ, они появились повсюду. То же самое нужно сделать с искусственным интеллектом.

При этом Мағжан Кистаубаев понимает страх многих учителей по поводу того, что новая технология может оставить их без работы.

– Наша задача – не заменить педагога, а дать ему больше инструментов, – объясняет он.

По словам эксперта, это особенно важно в старших классах, когда подростки часто теряют интерес к учебе и уходят в колледжи не по собственному выбору, а потому что вовремя с ними никто не поработал.

Мағжан Кистаубаев уверен, что технологии ИИ в образовании – дело времени.

– У нас STEM Академия выступает методическим центром и связывает наши разработки с конечными пользователями во всех регионах Казахстана, – отмечает он. – Методисты регулярно посещают села, знают реальные проблемы на местах, проводят фокус-группы, и на основе этих данных мы разрабатываем универсальные решения. Если мы хотим не отставать, а быть на передовой образовательных перемен в мире, нужно действовать сегодня.