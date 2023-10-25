Цифры, планы, перспективы

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Асет Сыздыков

Зарплаты библиотекарей страны до 2025 года увеличатся вдвое.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

На площадке СЦК состоялась пресс-конференция, посвященная Дню библиотекаря. Как сообщил председатель Комитета по делам архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Куат Бораш, в стране действует около 11 тысяч библиотек.

– Общий фонд книг и документов в них превышает 328 миллионов. 79 процентов этих библиотек расположены в сельской местности. Три библиотеки имеют рес­публиканский статус, – привел данные спикер.

Как отметил Куат Бораш, количество читателей с каждым годом растет. Так, число пользователей библиотечных услуг достигло 9,5 млн. В рамках респуб­ликанского проекта «Читающая нация» их количество ежегодно увеличивается на 3–4 процента.

По его словам, минимальная зарплата работников библиотек в этом году составила 125 980 тенге. Максимальный показатель – 214 449 тенге.

– С 2022-го на 25 процентов ежегодно повышается зарплата сотрудников, то есть в 2025 году зарплаты библиотекарей вырас­тут на 100 процентов, – сообщил Куат Бораш.

Особое внимание уделяется квалификации специалистов. Сегодня сотрудников библиотечной сферы готовят девять университетов и 16 колледжей страны. Но на рынке труда наб­людается дефицит кадров.

– В частности, по результатам предварительного прогноза к 2030 году потребность в сот­рудниках библиотеки составит почти семь тысяч человек. Данный показатель на 75 процентов выше по сравнению с 2022⁄2023 учебным годом, – сказал спикер.

Поэтому в этом году государством выделено 100 образовательных грантов на специаль­ности «Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело».

– Хотелось бы отметить, что в прошлом году количество таких грантов составляло всего 20. Как видите, мы увеличили их в пять раз, – сказал представитель отраслевого министерства.

В ходе пресс-конференции кос­нулись и вопроса развития Нацио­нальной электронной биб­лиотеки Казахстана. По данным министерства, разработана автоматизированная информационная система, которая, по сути, является электронным хранилищем.

– На сегодня общий объем электронного ресурса составляет более 70 тысяч цифровых копий документов. Ежегодно портал посещают пользователи из 100 стран, – поделился данными Куат Бораш.

В планах – создание единого сводного каталога библиотек Казахстана, где граждане получат электронные читательские билеты.

На сессии «вопрос-ответ» журналисты спросили представителя министерства, не считает ли он слишком низкой существующую зарплату библиотекарей.

– Мы не скрываем, что из-за низкой заработной платы есть проблема текучести квалифицированных кадров. Это напрямую влияет на качество библиотечных услуг. Но, помимо повышения зарплат библиотекарям на 100 процентов, мы планируем дополнительную надбавку. Ожидаем результаты мониторинга экспертов Всемирного банка, согласно которым примем решение по выделению дополнительного финансирования к зарплате гражданских служащих, в том числе библиотекарей, – ответил Куат Бораш.

#библиотека #СЦК #День библиотекаря #пресс-конференция

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