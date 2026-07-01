ЦИК пояснила новеллы избирательного законодательства в условиях новой Конституции

Выборы

В связи со вступлением в силу новой Конституции введены в действие отдельные нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

О ключевых изменениях в избирательном законодательстве, выступила член Центральной избирательной комиссии Асель Жанабилова, сообщает Kazpravda.kz 

По ее словам, в целях реализации положений новой Конституции и совершенствования избирательного законодательства 11 июня текущего года были внесены изменения в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Внесенные изменения направлены на реализацию конституционных прав граждан, а также на совершенствование избирательного процесса. Отдельными поправками закрепляются положения, связанные с проведением первых выборов депутатов Курултая. При этом основополагающие принципы избирательного права и механизмы организации выборов сохранены.

Курултай состоит из 145 депутатов, избираемых по единому общенациональному избирательному округу на основе пропорциональной избирательной системы. Срок полномочий депутатов составляет пять лет.

Отдельное внимание Асель Жанабилова уделила изменениям, касающимся участия политических партий в выборах. Так, переходными положениями предусмотрен порядок уплаты избирательного взноса при первых выборах депутатов Курултая.

Политические партии, получившие на выборах депутатов парламента 2023 года пять и более процентов голосов избирателей, освобождаются от уплаты избирательного взноса. Партии, набравшие от трех до пяти процентов голосов, уплачивают 50 процентов установленного размера взноса, а партии, получившие от одного до трех процентов, - 70 процентов.

Кроме того, политическим партиям предоставлено право проводить предвыборную агитацию на собственных интернет-ресурсах и в аккаунтах онлайн-платформ.

Вместе с тем запрещается использовать агитационные материалы, не подготовленные специально для текущей избирательной кампании, а также фотографировать, снимать на видео и распространять изображения заполненного бюллетеня в день голосования.

По словам члена ЦИК, сохраняется один из ключевых принципов избирательного законодательства - финансирование предвыборной агитации кандидатов и политических партий осуществляется исключительно через избирательные фонды. Одновременно увеличены предельные размеры избирательных фондов политических партий.

Также расширены возможности создания избирательных участков в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, что позволит обеспечить реализацию их конституционного права на участие в выборах.

 

#выборы #ЦИК #законодательство

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