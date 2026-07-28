НПК провела встречу с предпринимателями в Кокшетау

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

В Кокшетау обсудили социальную повестку и предвыборную программу Народной партии Казахстана. В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты Курултая от НПК из числа предпринимателей и отраслевых специалистов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НПК

Открывая встречу, модератор, председатель Акмолинского филиала НПК Арман Тастамбеков подчеркнул, что именно профессиональное и предметное обсуждение позволяет давать объективную оценку политическим инициативам и формировать реалистичную повестку развития страны.

Партийцы кратко изложили основные идеи предвыборной программы – от поддержки человека труда, до системного укрепления социальной инфраструктуры и развития регионов. Особое внимание участники уделили вопросам инклюзии и защите прав детей, в том числе детей с ограниченными возможностями. Отдельной дискуссией стал вопрос самореализации молодежи на Родине, а также необходимость социальных реформ.

Также в речью выступили кандидат от НПК, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Муратбек Маханов, председатель Делового совета «Vision Zero Казахстан и Центральная Азия» Виктор Поднебесный.

Встреча, организованная Народной партией, стала площадкой для содержательного и профессионального диалога, продемонстрировав, что ключевые вопросы социальной политики требуют взвешенных решений и системной работы.

#НПК #Кокшетау #курултай

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