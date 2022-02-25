Центральная избирательная комиссия Казахстана внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Дариги Назарбаевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЦИК.



В связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны, говорится в постановлении Центризбиркома.



ЦИК внес в Мажилис Парламента РК представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Д. Назарбаевой.

