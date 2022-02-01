ЦИК внес представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина

Фото: пресс-служба Мажилиса
Центральная избирательная комиссия Казахстана внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт ЦИК.
В связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича, говорится в постановлении Центризбиркома.
ЦИК внес в Мажилис Парламента РК представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Н. Нигматулина.