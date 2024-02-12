ЦИК зарегистрировал нового депутата Мажилиса

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК, на котором было принято постановление о регистрации депутата Мажилиса Айтуара Кошмамбетова, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ЦИК РК

Согласно постановлению, члену общественного объединения «Партия «Respublica» Кошмамбетову Айтуару Аскаровичу передан вакантный мандат депутата Мажилиса, он зарегистрирован депутатом Мажилиса и ему вручено соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В ходе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Айтуару Аскаровичу, пожелал ему успехов в работе в составе депутатского корпуса.