ЦИК зарегистрировал нового депутата Мажилиса

Указы и распоряжения, Мажилис, Парламент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК, на котором было принято постановление о регистрации депутата Мажилиса Айтуара Кошмамбетова, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба ЦИК РК

Согласно постановлению, члену общественного объединения «Партия «Respublica» Кошмамбетову Айтуару Аскаровичу передан вакантный мандат депутата Мажилиса, он зарегистрирован депутатом Мажилиса и ему вручено соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В ходе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Айтуару Аскаровичу, пожелал ему успехов в работе в составе депутатского корпуса.

 

#мажилис #ЦИК #депутат #регистрация #Айтуар Кошмамбетов

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