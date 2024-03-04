ЦИК зарегистрировала нового депутата Мажилиса

Им стал Нурсултан Байтилесов, передает Kazpravda.kz

Фото: ФЬ-страница AMANAT

– Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену общественного объединения «Партия «AMANAT» Байтилесову Нурсултану Толеновичу, – говорится в постановлении ЦИК.

Нурсултан Байтилесов родился в 1991 году, в городе Жетысай Южно-Казахстанской области. В разные годы работал в судах Астаны, Атырауской, Павлодарской областей, Верховном суде. Последнее место работы - первый заместитель руководителя ГУ «Судебная администрация Республики Казахстан».