В ЦИК заявили о готовности к референдуму по строительству АЭС

По словам члена ЦИК, если будет принято решение провести референдум в этом году, то Центризбирком готов.

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Член ЦИК РК Шавкат Утемисов в интервью журналистам в Мажилисе рассказал о готовности Центризбиркома к проведению референдума по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Шавкат Утемисов сообщил, что ЦИК начал подготовку к проведению референдума.

«Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, то есть, все в плановом режиме, мы готовы», - сказал Утемисов.

Говоря о сроках, член ЦИК отметил, что вопрос по дате референдума пока открыт.

«Абсолютно неизвестно. Никаких сведений по этому поводу у нас нет», - сказал он, добавив, что если будет принято решение провести референдум в этом году, то ЦИК готов.

Напомним, во время выступления с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК президент Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве АЭС на территории Казахстана. Он отметил, что нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

«В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее», – сказал Токаев.

В свою очередь глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заверил, что правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество.