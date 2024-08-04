Циньвэнь Чжэн принесла Китаю второе теннисное золото в истории

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Седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн победила №21 Донну Векич в финале Олимпиады – 6:2, 6:3.

Напомним, в третьем круге против Эммы Наварро Чжэн отыграла матчбол.

Чжэн – первая представительница Китая, выигравшая олимпийскую медаль в одиночном разряде.

Это четвертая медаль Китая в теннисе. В Афинах-2004 Ли Тин и Тянь Тянь Сунь выиграли золото в женской паре, в Пекине-2008 Цзы Янь и Чжэн Цзе – бронзу в женской паре, вчера Ван Синьюй и Чжичжэнь Чжан – серебро в миксте.

Чжэн выиграла 11 матчей подряд. За неделю до Олимпиады она стала чемпионкой турнира в Палермо.

Чжэн взяла второй титул в сезоне и четвертый в карьере. Она финалистка Australian Open-2024.