Цвета родного неба

«Государственный Флаг Рес­публики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. У древка – национальный орнамент в виде вертикальной полосы. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота», – это выдержка из Конституционного Закона «О государственных символах Республики Казахстан».

Это описание, а также трактовку каждого геральдического символа и цвета, используемых во флаге, в Казахстане знает, пожалуй, каждый ребенок.

Голубой цвет флага – цвет ясного мирного вечного неба над бескрайней Великой степью, символ единства страны, верности и чес­ти. Солнце с лучами, имеющими форму зерен, – знак богатства и изо­билия, символ жизни и энергии, демонстрация приверженнос­ти страны миру и общечелове­ческим ценностям. Расправивший крылья беркут – символ свободы, независимости, силы и великодушия, отражает стремление государства к высоким целям и устойчивому будущему. Национальный орнамент – это дань уважения древней истории, культуре и традициям народа Казахстана.

Флаг нашей страны можно «читать», как поэму, настолько глубокие и емкие смыслы заложены в использованных образах. Причем даже если человек совершенно не знаком с, так сказать, официальной трактовкой, он может прочувствовать и понять эти смыслы и образы абсолютно четко. Этот факт, пожалуй, крас­норечивее всего подтверждает, что государственный символ был выбран правильно – он узна­ваем, уникален и вызывает эмоциональный отклик.

С момента принятия государственных символов Республики Казахстан прошло уже более 30 лет. За это время для всех казахстанцев, как старшего, так и младшего поколений, флаг стал чем-то очень «своим». Тем, с чем хочется себя идентифицировать и что дает нам чувство общности, принадлежности к своей стране и народу.

Например, те, кто бывает за рубежом, думаю, хорошо знают это восхитительное чувство, когда, находясь где-нибудь далеко от Казахстана, видишь флаг своей страны – этот маленький кусочек родного неба, который напоминает тебе о доме, о том, что в этом огромном мире у тебя есть место, которому ты принадлежишь.

Звучит пафосно, как и почти любые разглагольствования о патриотизме, но несовершенство вокабуляра, который мы используем для описания такого рода чувств, никоим образом не может умалять их силы и искренности. Человек – существо социальное, и ему очень важно ощущать себя частью чего-то, чувствовать связи с другими людьми. А осознанная гражданская идентичность – очень мощная связь. И триггерами к ее осознанию вполне могут быть государственные символы твоей страны.

Поэтому так важно, чтобы государственные символы не оставались, условно говоря, «музейными экспонатами». Флаг, герб и гимн должны «идти в народ», активно использоваться граж­данами в повседневной жизни – с должным уважением и почитанием.

Именно с этой целью в 2020 году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева были пересмот­рены нормативные акты в сфере государственных символов, которые значительно расширили возможности их использования простыми гражданами. В первую очередь это затронуло флаг. Собственно, и поводом для пересмот­ра правил тоже стал флаг: все мы помним несколько нелепых историй о том, как казахстанцев пытались оштрафовать за неуважение к госсимволам, потому что они, например, вывесили флаг с балкона своей квартиры.

Новая редакция правил использования госсимволов сняла этот вопрос. В ней говорится: «Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан».

Казахстанцы этим правом активно пользуются – вывешивают флаги из окон и балконов, размещают их в салонах машин, во дворах, используют на мероприятиях (частных и публичных). Спорт­смены именно через флаг демонстрируют свою принадлежность к Казахстану. Путешественники, туристы, даже студенты берут с собой казах­станский флаг, отправляясь на чужбину. Наш флаг развевался над самым высоким вулканом в мире – Охос-дель-Саладо в Южной Америке. Альпинисты поднимали его на высочайшую точку Земли – гору Эверест. И, наконец, вершина из вершин: казахстанский флаг побывал в космосе вместе с отечественными космонавтами Талгатом Мусабае­вым и Айдыном Аимбетовым.

Этот государственный символ прочно вошел в повседневную жизнь казахстанцев, и такое положение дел можно только приветствовать. Силу символов в вопросах консолидации общест­ва нельзя недооценивать, а объе­динение вокруг собственного Государственного Флага – это объединение вокруг ценностей и идей государства, которые этот флаг олицетворяет.

Вместе с тем хотелось бы напомнить и о том, что государственные символы требуют к себе уважения, и отсутствие оного карается по закону. В Уголовном кодексе РК есть статья 372, которая как раз предусматривает ответственность за надругательство над государственными символами, причем в 2023 году наказание было ужесточено.

«Надругательство над государственными символами Рес­публики Казахстан наказывается штрафом в размере до 3 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 900 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок», – говорится в УК РК.