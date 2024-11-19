Тур Jibek Joly: казахстанцев приглашают посетить достопримечательности Туркестана и Ташкента

Названы самые популярные направления для путешествия на поезде по Казахстану и Узбекистану
В Минтуризма рассказали о том, какие достопримечательности входят в тур Jibek Joly. Туристический поезд приглашает в увлекательное путешествие по знаковым культурным и историческим местам Казахстана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz
Туркестан (Казахстан):
- мавзолей Арыстан-Баб,
- археологические раскопки древнего города Отырар,
- комплекс «Азирет Султан» с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясауи (объект ЮНЕСКО),
- современный туристический комплекс «Караван Сарай».
Ташкент (Узбекистан):
- комплекс Хазрати-Имам,
- мавзолей Толе Би,
- площадь Амира Тимура и площадь Независимости,
- этнографический парк «Навруз»,
- мемориал Jasorat и памятник Счастливой матери,
- развлекательный парк Magic City.
«Тур Jibek Joly гармонично объединяет наследие древних цивилизаций и современность, раскрывая богатство культуры Центральной Азии», - отметили в Минтуризма.
Ранее министерство сообщало о начале первого путешествия по данному маршруту и новом туристическом поезде Jibek joly.