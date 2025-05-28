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29 мая из города Сиань в путь отправится туристский поезд по маршруту «Сиань – Алматы». Инициатива приурочена ко II саммиту «Центральная Азия – Китай», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По информации ведомства, прибытие поезда в Алматы ожидается 31 мая, и гости пробудут в южной столице Казахстана 5 дней.

В составе делегации — более 250 гостей, включая представителей государственных органов, бизнеса, науки, культуры, медицины и спорта, а также туристов. Делегацию возглавляет заместитель мэра города Сиань Сяо Ци.

Пассажирам туристского поезда подготовлена насыщенная культурно-гуманитарная программа: торжественная церемония встречи, открытие недели «Шэньси – Алматы», участие в ярмарке, симпозиумы, деловые переговоры и экскурсии по главным достопримечательностям Алматы.

Обратный выезд туристского поезда в Сиань запланирован на 5 июня.

Проект реализуется по инициативе Государственного комитета по развитию и реформам КНР при поддержке Минтуризма, нацкомпании «Kazakh Tourism», «Қазақстан Темір Жолы», МИД РК, Минтранспорта, Пограничной службы КНБ РК, МВД РК, Управления туризма г. Алматы и туроператоров.