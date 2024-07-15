Парня с девушкой спасли в горах Баянаула

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

 Спасатели Баянаула помогли молодым людям спуститься с горы, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

В Павлодарской области парень с девушкой поднялись в горы и после заката солнца не смогли самостоятельно спуститься. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС.

С помощью альпинистского снаряжения с высоты 700 метров спасенные были спущены на землю.

Полутора часами ранее спасатели помогли спуститься с горы 50-летнему мужчине, который поднялся на гору «Акбет» и не смог самостоятельно спуститься. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. 

#спасатели #горы #туристы

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Парня с девушкой спасли в горах Баянаула
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