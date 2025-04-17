Туристы пожаловались на состояние историко-культурного комплекса «Шымқала»

Общество,Туризм
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Илья Пащенко

По словам гостей Шымкента, территория комплекса находится в запустении, а постройки пребывают в удручающем состоянии

Фото: Kazpravda.kz / Любовь Доброта

Крупный туристический объект, начавший свою работу всего 4 года назад, сегодня напоминает заброшенное строение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК

Комплекс «Шымқала» был возведен на месте древнего городища. С 2018 по 2021 годы на его территории проводились археологические работы и строительство сооружений, воссоздающих историческую архитектуру. 1 мая 2021 года открылся этноаул, главной целью которого была заявлена популяризация отечественной культуры и национальных традиций казахского народа.

Сегодня, по словам гостей Шымкента, территория комплекса находится в запустении, а постройки пребывают в удручающем состоянии. В стенах цитадели зияют дыры, прикрытые подручными материалами, аллеи заросли сорняками, плитка буквально проваливается под ногами, а этноаул и вовсе закрыт. Часть экспонатов — юрты и качели алтыбакан — демонтирована и сложена под открытым небом.

По словам директора ГККП «Объединение музеев Шымкента» Жандоса Курбана, запросить деньги на ремонт комплекса сейчас невозможно, так как ни одного подтверждающего документа, кроме госакта на землю, на него нет. Об этом в марте текущего года сообщал и заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек, добавив, что руководству ГККП дано поручение оформить акт приема-передачи возведенных сооружений.

— Сейчас комплекс находится на балансе музея. Но у нас есть только государственный акт на землю. Есть основания полагать, что это место не имеет документов из-за того, что не было акта приемки. Документов у нас нет ни на вновь построенные объекты, ни на отреставрированные памятники, — отметил Жандос Курбан.

#туристы #комплекс #жалобы #Шымқала

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