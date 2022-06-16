Туркестанской области 4 года. Как изменился регион за это время?

За проектом проект

Туркестанской области исполнилось четыре года. За это короткое время значительно улучшилось социально-экономическое развитие региона.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил, что объем валового регионального продукта за эти годы увеличился в 1,6 раза и составил 2,8 трлн тенге. Объем промышленной продукции вырос в 1,6 раза, а сельхозпродукции – в 1,7 раза. Введено в эксплуатацию 823,8 тыс. квадратных метров жилья, что в 2,1 раза больше, чем в 2018-м.

– Бюджет области увеличился в 1,7 раза и достиг 970,3 миллиарда тенге. В результате проделанной за пять месяцев текущего года работы сохранен положительный рост, – отметил Умирзак Шукеев.

В индустриальных зонах Туркестанской области введено 44 объек­та на общую сумму 32 млрд тенге, создано 2 368 рабочих мест. В нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию шесть объектов на 4,2 млрд тенге с созданием 246 новых рабочих мест.

В настоящее время запущено два проекта стоимостью 793 млн тенге, открыто 36 рабочих мест.

В области работают около 150 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках программы «Экономика простых вещей» одоб­рено 315 проектов на 42,9 млрд тенге. По этому показателю Туркестанская область занимает первое место в республике.

По программе «Дорожная карта бизнеса-2025» планируется поддержать проектов на 2,2 млрд тенге. Благодаря мерам поддерж­ки МСБ объем произведенной продукции вырос на 47% и достиг 1,2 трлн тенге.

По словам акима, в регионе продолжаются семинары-совещания в селах и городах, разъяс­няются пути развития предпринимательства, получения государственных льгот через соответствующие управления акимата.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года увеличился в 2,3 раза и достиг 660,3 млрд тенге.

В региональную Карту поддержки предпринимательства на 2020–2025 годы включено 34 инвестпроекта стоимостью 323,3 млрд тенге с созданием 4 823 новых рабочих мест. Из них в 2020–2021 годах завершено 19 проектов на 13,6 млрд тенге, создано 2 015 новых рабочих мест.

За пять месяцев года произведено сельскохозяйственной продукции на 199,3 млрд тенге – 101,2% к соответствующему периоду прошлого года. Благоприятная погода позволяет выращивать раннеспелые культуры и получать с одного участка по два-три урожая в год. В прошлом году по такому принципу было осуществлено 3 тыс. проектов на 8 400 гектарах, собрано 145 500 тонн овощной продукции.

– В этом году посевная площадь составила 851 тысячу гектаров, план выполнен на 100%. С прошлого года посевные площади увеличились на 5 500 гектаров. Дополнительно построены теп­лицы на 26,6 гектара, их площадь достигла 1 494 гектаров. 71% всех теплиц в республике расположены в Туркестанской области. По итогам года площадь теплиц будет доведена до 1 590 гектаров, – сообщил Умирзак Шукеев.

В регионе приоритет отдан технологиям капельного орошения, дождевания. Полеводы перешли на режим экономии воды, благодаря чему в отрасли повышается производительность.

Для формирования продовольственного пояса на территории Туркестана реализуются пять крупных прорывных инвестиционных проектов стоимостью 34,3 млрд тенге. В стабфонде сформировано 615,8 тонн товаров на 327,6 млн тенге. Дополнительный 1 млрд тенге будет выделен для закупа 12 видов социально значимых продовольственных товаров.

Идет работа и по увеличению площади пастбищных угодий. В 2021 году за общими пастбищами было закреплено 135,8 тыс. га земель в 133 населенных пунктах. При государственной поддержке поголовье скота и птицы увеличилось на 3–4%.

В этом году в регионе запланировано собрать 3,1 млн тонн овощей, бахчевых и картофеля. Ожидается увеличение объема сельскохозяйственной продукции до 998,3 млрд тенге, темп роста планируется довести до 104%.

Туркестан становится центром туризма, культуры, медицины, образования, науки и спорта. В городе создаются условия для всестороннего развития жителей, особенно молодежи.

– Второй этап развития Туркестана предусматривает осуществление проектов на четырех территориях. Первая – зона аэропорта. Там будет воплощено в жизнь 12 проектов: построены гостиница на 100 мест, сад, теплица на 50 гектарах, откормочный комплекс на 10 тысяч голов КРС, молочно-товарная ферма на 1 200 голов. На второй территории – в административно-деловом центре – планируется построить 57 объектов. Готов международный теннисный центр. Ведется строительство ледового дворца. Будут возведены конноспортивный комплекс, объекты отдыха и здравоохранения, инженерная инфраструктура. Также на этой территории в общей сложности планируется построить 4,8 миллиона квад­ратных метров жилья и ввести в эксплуатацию 46 тысяч квартир, – рассказал Умирзак Шукеев.

Третья территория – прос­пект Б. Саттарханова, четвертая – культурно-духовный центр. Здесь идет восстановление исторических объектов городища Культобе, благоустройство музея-заповедника «Азрет Султан». Кроме того, строятся жилой комплекс «Керуен сарай», коттеджный городок «Аманат», гостиница Medina Palace, культурно-духовный центр «Кылует».

В целом на втором этапе развития Туркестана будет привлечено 1,3 трлн тенге инвестиций. Из них 1 трлн тенге, или 77%, – инвестиции частные.

В результате реализации нового Комплексного плана объем валового регионального продукта к 2025 году составит 3,6 трлн тенге.