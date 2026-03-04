Турпроект «Алатау аманаты» получил мировое признание

Хорошая новость
3
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На прошедшей в Мадриде международной выставке в сфере туриндустрии проект по созданию первой национальной туристической тропы Казахстана Alatau Amanaty Trail («Алатау аманаты») удостоился престижной награды Recognition of excellence («Приз­нание передового опыта»).

фото Юрия Беккера

Презентацию отечественного турпродукта в номинации Outstanding public-private partnership in sports tourism («Выдающийся пример государственно-частного партнерства в сфере спортивного туризма») подготовила нацкомпания Kazakh Tourism. Награду вручили представители Всемирной туристской организации UNWTO и Международной автомобильной федерации FIA.

Протяженность формируемой тропы «Алатау аманаты» – 1 200 км. Маршрут пролегает через самые живописные уголки Заилийского Алатау, соединяя уникальные природные и исторические объекты: от высокогорных озер Каинды и Иссык до Чарынского каньона и археологического комплекса «Тамгалы». Масштабный проект осуществляется совместно Министерством туризма и спорта, партией «Amanat», АО «НК «Kazakh Tourism», общественным объединением KazAlpineClub, акиматами Алма­ты и Алматинской области.

Как сообщили в информационном центре Visit Alatau, специалисты KazAlpineClub уже провели полевое обследование более 1 500 км высокогорных путей. Итогом этой работы стало предложение по созданию двух осевых маршрутов. Один вариант (южный) проходит через перевалы высотой до 3 500 м. Он рассчитан на подготовленных спортсменов, туристов и альпинистов. Другой маршрут (северный), охватывающий лес­ную зону (до 3 000 м), идеально подойдет для любителей пеших походов, конного туризма и маунтинбайка.

Сейчас разрабатываются карты пешеходных троп, конных и автомобильных маршрутов. Осуществляется сбор данных для включения в сервисы 2GIS, Yandex Maps, Google Maps. Пре­дусмотрено внедрение европейских стандартов маркировки. В частности, осевые маршруты протяженностью свыше 50 км будут обозначены двойной бело-красной полосой, подводящие тропы длиной до 15 км – бело-зеленой. На радиальные линии нанесут маркировку белого и желтого цветов.

Вдоль всего маршрута «Алатау аманаты» предполагается строительство сети визит-цент­ров, этноаулов и гостевых домов. Символами проекта станут малые архитектурные формы в виде снежного барса, олицетворяющего дух гор и богатство фауны Казахстана.

По словам специалистов, главная задача – развитие этнологического и экотуризма, трудоустройство жителей горных районов Алматинской области и увеличение туристического потока. Признание международного жюри на выставке в Мадриде подтверждает значимость проекта как примера системного развития отечественной сферы туризма.

К слову, в последнее время туристические достопримечательности региона регулярно оказываются в центре внимания известных зарубежных СМИ. Запечатлеть красоты Чарынского каньона, Кольсайских озер, плато Ассы, ущелья Ой-Қарағай и других локаций приезжали съемочные группы телеканалов BBC, CNN, южнокорейского Channel S.

На днях бельгийский журнал Porschist посвятил специальный номер Казахстану как перспективному направлению для путешествий в Центральной Азии. Данная публикация, несомненно, будет способствовать популяризации туристического потенциала нашей страны, ее интеграции в международное туристическое сообщество.

#туризм #проекты #Алатау аманаты

