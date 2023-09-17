Тушивший пожары в Измире вертолет рухнул в водохранилище

Тушивший пожары в Измире вертолет упал в водохранилище, одного человека спасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Вертолет, тушивший пожары в турецкой провинции Измир, упал в водохранилище, один член экипажа спасен, троих ищут, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Связь с экипажем прервалась 16 сентября в 23.53 по местному времени.

"После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес", - написал министр в соцсети X.

В поисково-спасательной операции задействованы полиция, береговая охрана, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, добавил Юмаклы.