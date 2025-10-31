Фото предоставлено организаторами

Книга Артема Уразимбетова, написанная в жанре мистического фэнтези, композиционно состоит из двенадцати историй, первоисточником которых послужили традиционные сюжеты казахских и общетюркских мифов и легенд. Переосмысливая их, писатель создал уникальную художественную вселенную, где насыщенность этнографического материала, динамика действия и психологическая углубленность характеров тесно переплетены между собой.

Автор умело использует так называемый принцип рамковки, то есть рассказа в рассказе, тем самым выстраивая сюжетные параллели между созданными им историями и добиваясь той речевой вольности, которая придает тексту интонационную и эмоциональную выразительность.

Артем Уразимбетов подробно рассказал читателям о процессе создания книги. По словам писателя, работа над романом потребовала ознакомления с трудами фольклористов, этнографов и литературоведов, занимавшихся изучением и типологизацией сюжетов легенд и мифов казахского народа. При этом особое внимание автор уделял работам выдающегося ученого Шокана Уалиханова, исследовавшего природу возникновения целого ряда демонических образов казахского фольклора, в частности — жезтырнаков и конаяков.

— Роман «Демоны внутри нас» родился из большого эксперимента, из долгого поиска своей тематики. Теперь же я могу сказать, что тематику свою нашел окончательно. Она получит продолжение и в моей следующей книге, которая уже готова где-то на 90%. Честно говоря, никак не могу подступиться к финальной главе — очень не хочется расставаться с полюбившейся историей. Однако книга в любом случае будет завершена, и я надеюсь, что жанр фольклорного фэнтези поспособствует пробуждению интереса к казахской мифологии, — поделился своими творческими планами Артем Уразимбетов.

В обсуждении романа приняли участие известные писатели, книжные блогеры и журналисты. Мероприятие завершилось автограф-сессией.