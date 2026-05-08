Молодые писатели и поэты могут получить Президентскую литературную премию

Продолжается прием заявок на специальную Президентскую литературную премию для молодых писателей и поэтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

По информации ведомства, специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов учреждена в целях государственной поддержки молодых литераторов, а также формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей Казахстана. В 2026 году она проводится в четвертый раз.



Участниками конкурса могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах.

«Заявки принимаются по номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Каждый автор может подать заявку только в одной номинации. Прием заявок продлится до 16 июня 2026 года. Документы можно подать онлайн либо на бумажном носителе в Комитет архивов, документации и книжного дела МКИ РК по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, 14-й подъезд, кабинет 273. Дополнительную информацию можно получить по номерам: +7 (707) 525 24 54, 8 (7172) 740407, 8 (7172) 740384, 8 (7172) 740408», – сказано в публикации.

