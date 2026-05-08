Молодые писатели и поэты могут получить Президентскую литературную премию

Литература
Дана Аменова
специальный корреспондент

К участию в конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 18 до 35 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Продолжается прием заявок на специальную Президентскую литературную премию для молодых писателей и поэтов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

По информации ведомства, специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов учреждена в целях государственной поддержки молодых литераторов, а также формирования нового поколения талантливых поэтов и писателей Казахстана. В 2026 году она проводится в четвертый раз.

Участниками конкурса могут стать авторы в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах.

«Заявки принимаются по номинациям: «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Каждый автор может подать заявку только в одной номинации. Прием заявок продлится до 16 июня 2026 года. Документы можно подать онлайн либо на бумажном носителе в Комитет архивов, документации и книжного дела МКИ РК по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8, 14-й подъезд, кабинет 273. Дополнительную информацию можно получить по номерам: +7 (707) 525 24 54, 8 (7172) 740407, 8 (7172) 740384, 8 (7172) 740408», – сказано в публикации. 

Напомним, с 16 марта начался прием заявок на соискание специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов. В текущем году она проводится в четвертый раз.

#премия #писатели #литература #поэты #МКИ

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

«Есть такая профессия – Родину защищать»
Стартовал прием заявок на Национальную литературную премию
Мыслитель планетарного масштаба
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]