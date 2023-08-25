Твори добро

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Кадиша Ныгмет

Ежегодная республиканская акция «Дорога в школу» продолжается.

Организаторы акции под девизом «Твори добро» уверены, что она позволит оказать социальную помощь детям из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также предупредит неявку учеников в школу по социальным причинам.

Работа по оказанию помощи учащимся в подготовке к школе активно ведется на базе школы № 170 Алматы. Здесь создана база данных детей, нуждающихся в помощи, организована работа телефонов доверия для оперативного реагирования на обращения граждан. Кроме того, ведется работа по привлечению спонсоров, социальных партнеров к оказанию благотворительной помощи. Отметим, что республиканская акция будет продолжаться в течение календарного года.

А на этой неделе в рамках «Дороги в школу» в КГУ ОШ № 170 прошла благотворительная ярмарка. В ней участвовали администрация школы, педагоги и председатель попечительского совета. Пятнадцати учащимся были вручены обувь, ранцы, канцелярские товары, футболки и рубашки. Также оказана финансовая помощь семье, пострадавшей при пожаре. Для десяти учащихся этой школы приобретена школьная форма, а спонсором стал педагогический коллектив.

Администрация 170-й школы призывает граждан города, бизнесменов и меценатов присоединиться к акции и внести посильный вклад в оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 8 (7212) 223-37-98, 223-33-49.

#школа #акция #школьники #помощь #Твори добро #Дорога в школу

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